Московский суд игнорирует жалобы адвокатов Липецкой кондитерской фабрики «Рошен»

Корпорации «Рошен» в России испытала на себе знаменитое «басманное правосудие».

Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» столкнулась с полным игнорирование своих судебных жалоб со стороны Басманного районного суда г. Москвы. Об этом сообщает в заявление для прессы Екатерина Македонская, начальник отдела PR и коммуникаций корпорации «Рошен».

27.03.2017 г. адвокатом Липецкой кондитерской фабрики “Рошен” Ириной Бирюковой в адрес Басманного районного суда г. Москвы была направлена жалоба о признании незаконными решений СК РФ об очередных продлениях срока предварительного следствия по уголовному делу № 201/404049-05. Однако, до настоящего момента извещение о назначении судебного заседания в адрес адвоката не поступило.

Такая же ситуация повторилась и с аналогичной жалобой, поданной в июле 2017 года: судебное заседание до настоящего момента не назначено.

«Процессуальный закон устанавливает предельные сроки принятия и рассмотрения жалоб. По одной из жалоб такой срок истек в апреле, по другой – в июле. Очевидно, что оба срока пропущены. Причины уклонения от правосудия не ясны» – прокомментировала ситуацию адвокат Бирюкова.

Таким образом, Басманный районный суд г. Москвы саботирует рассмотрение жалоб, поданных в интересах АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». 02.09.2017. адвокатом Ириной Бирюковой в адрес Председателя Мосгорсуда была подана жалоба на бездействие Басманного районного суда г. Москвы.

14.09.2017. данная жалоба направлена … Председателю Басманного районного суда. Круг замкнулся.

Подобные действия суда существенно затрудняют доступ компании к правосудию: нет определения суда – нет возможности его обжалования.

«Однако, Корпорация «Рошен» продолжит отстаивание своих прав всеми законными способами в рамках действующего российского и международного законодательства.», – говорится в распространяемом заявлении, подписанном Екатериной Македонской.

“Гуляй Поле”