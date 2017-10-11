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Новости

На вокзале в Мариуполе задержанны диверсанты

Lb.ua
11 октября 2017

Служба безопасности Украины задержала двух подозреваемых в подготовке теракта в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Twitter.

По первым показаниям задержанных, они должны были подорвать ряд социальных и инфраструктурных объектов в Донецкой области, в частности – на железнодорожном вокзале Мариуполя.

“На вокзале Мариуполя, мы обезвредили взрывное устройство из двух противопехотных осколочных мин МОН-50, оборудованное средством дистанционного подрыва”, – отмечается в сообщении.

Организатором оказался боевик “ДНР” Дмитрий Забудский, который воевал под Дебальцево и является участником “группы Вагнера”.

Источник – Lb.ua

 

Tags: мариуполь, Российские диверсанты, сбу

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