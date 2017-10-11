В Нацгвардии СБУ задержала агента России

Служба безопасности Украины задержала военнослужащую Национальной гвардии по фамилии Родионова, которая, по данным следствия, была завербована российскими спецслужбами.

Об этом на брифинге в среду рассказал глава СБУ Василий Грицак.

“Эта женщина летом прошлого года посещала Российскую Федерацию, там у нее сестра. Во время посещения она была завербована сотрудниками спецслужб РФ. У нее было даже два псевдонима, как она утверждает, – это 45-ый и Невский. Сообщения она подписывала мужскими псевдонимами, чтобы скрывать, что она женщина”, – заявил он.

По его словам, она работала на центральной базе хранения НГУ и передавала в Россию информацию с ограниченным доступом.

Напомним, что 6 октября вблизи воинской части Вооруженных Сил Украины в Одесской области задержали подозрительного мужчину. Его обвинили в шпионаже и передали СБУ.

Источник – Lb.ua