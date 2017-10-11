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Новости

В Нацгвардии СБУ задержала агента России

Lb.ua
11 октября 2017

Служба безопасности Украины задержала военнослужащую Национальной гвардии по фамилии Родионова, которая, по данным следствия, была завербована российскими спецслужбами.

Об этом на брифинге в среду рассказал глава СБУ Василий Грицак.

“Эта женщина летом прошлого года посещала Российскую Федерацию, там у нее сестра. Во время посещения она была завербована сотрудниками спецслужб РФ. У нее было даже два псевдонима, как она утверждает, – это 45-ый и Невский. Сообщения она подписывала мужскими псевдонимами, чтобы скрывать, что она женщина”, – заявил он.

По его словам, она работала на центральной базе хранения НГУ и передавала в Россию информацию с ограниченным доступом.

Напомним, что 6 октября вблизи воинской части Вооруженных Сил Украины в Одесской области задержали подозрительного мужчину. Его обвинили в шпионаже и передали СБУ.

Источник – Lb.ua

Tags: Грицак, Нацгвардия, российская агентура

© Гуляй Поле

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