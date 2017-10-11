Земан как тенденция политики Запада

Предложение чешского президента Милоша Земана «заплатить» Украине за сдачу Крыма Российской Федерации может выглядеть всего лишь экстравагантной выходкой, на которую можно не обращать никакого внимания. Если бы только это заявление было бы сделано не с высокой трибуны ПАСЕ и не было бы так спокойно воспринято многими депутатами, которые даже не попытались возразить чешскому президенту.

Украинский представитель Владислав Голуб, которому не удалось задать вопрос Земану, позже написал в социальных сетях, что хотел провести параллели между аннексированными Гитлером Судетами и аннексированным Путиным Крымом. Но в том-то и дело, что когда довоенную Чехословакию заставили отказаться от Судет, это объяснялось теми же соображениями, которыми Земан пугал своих слушателей во время выступления на ассамблее ПАСЕ, – необходимостью избежать большой европейской войны.

Когда Чемберлен и Даладье договаривались с Гитлером, этот страх перед войной был всеобщим, человечество еще не забыло ужасов Первой Мировой. Вот почему для Великобритании и Франции было важно не просто удовлетворить аппетиты фюрера, но и сохранить формальную приверженность международному праву – то есть склонить Чехословакию к признанию аннексии Судет. И сейчас история повторяется.

Выступление Милоша Земана – демонстрация того, что среди представителей западной элиты есть не два, а по меньшей мере три представления о будущем Крыма.

Есть те, кто уверен, что крымский вопрос закрыт, Крым стал частью территории России и можно – даже не соглашаясь с этим фактом с точки зрения международного права – больше к этой теме в обозримом будущем не возвращаться.

Есть те, кто уверен, что Крым – часть Украины, и главная задача Запада – добиться уважения к международному праву и восстановления суверенитета Украины над аннексированным полуостровом.

Но есть и такие, как Земан – кто хочет, чтобы Крым остался частью территории России, а международное право было бы соблюдено. Как бы «соблюдено». То есть чтобы Украина сама согласилась с фактом аннексии, с тем, что Крым – это российская, а не украинская территория. А уж обменять это согласие можно на что угодно – деньги, энергоносители, прекращение войны на Донбассе и восстановление территориальной целостности на материке, – лишь бы было «восстановление права».

Именно поэтому выступление Земана – это не просто экстравагантная выходка, это тенденция. Земана называют европейским Жириновским – вероятно, он говорит то, что многие думают, но стесняются сказать. И я не сомневаюсь, что со временем давление на Украину с целью заставить ее сесть за стол переговоров и признать факт необратимости отторжения Крыма только усилится.

Какой выход из этой ситуации? На самом деле, есть несколько вариантов развития событий. Первый – понять, что нельзя откладывать крымский вопрос в долгий ящик, считать, что Крымом можно заняться после Донбасса. Потому что в таком случае, как это ни парадоксально звучит, решение вопроса Донбасса может навсегда закрыть крымский вопрос. Именно поэтому о Крыме нужно говорить сегодня и сейчас.

И не только о возвращении территории, но и о правах коренного народа Крыма, о репрессиях, которым подвергаются крымские татары и проукраинские активисты других национальностей. Именно на это нужно обращать внимание таких, как Земан: если Крым – это «просто» Россия, почему же в нем фактически установлен оккупационный репрессивный режим?

Крым должен стать важной частью политической и правовой повестки дня, о нем нужно говорить с обществом – потому что если он нас самих не интересует, то зачем он нам нужен? Не проще ли действительно отказаться от аннексированной территории?

Так или иначе, выступление Земана отражает тенденцию в политике Запада. Запад готов всячески помогать Украине в возвращении Донбасса, но пока что совершенно не собирается заниматься Крымом. Потому что обещание оставить в силе беззубые персональные санкции, которые были введены после аннексии, – это, скорее, готовность забыть, а не стремление возвратить.

Именно поэтому не нужно делать вид, что никакого выступления Земана не было и что он – лишь пророссийский политик, которого можно игнорировать. Важно обратить внимание: Земан вовсе не отрицает аннексии, как многие другие друзья Кремля. Он признает аннексию. Но делает из этого выводы, противоположные украинским. И это очень опасно.

Источник – Виталий Портников, “Крым.Реалии”