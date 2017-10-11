Задержан замглавы Минобороны Украины

НАБУ и САП провели расследование коррупционной схемы по растрате государственных средств и задержали двух высокопоставленных представителей министерства обороны Украины. По мнению правоохранителей государству эти двое нанесли урон в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкостного топлива. 26 апреля по результатам торгов по 14 лотам были утверждены предложения одного из участников торгов. 13 и 18 мая между силовым органом и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств Госбюджета Украины на общую сумму более 1 млрд гривен. А в июне-августе 2016 года без каких-либо правовых оснований заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, безосновательно увеличив цену за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены, сообщает TCH.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным LIGA.net, речь идет о замглавы Минобороны Игоре Павловском и директоре департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Владимире Гулевиче. Следствие считает, что они по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Оба подозреваемых задержаны после проведения обысков.

Источник – TCH.ua