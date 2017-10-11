В Россию ехать незачем

Мужественные украинские футболисты не поддались на провокационные призывы болельщиков обыграть сборную Хорватии и обеспечили результат, необходимый для неучастия в чемпионате мира, который пройдёт в стране-агрессоре — России. Болельщики, по крайней мере часть из них, подумали и согласились: так-то лучше. Команда мыслит стратегически, не размениваясь на мелкие победы.

Конечно, можно было бы пойти опасным путём Джесси Оуэнса, темнокожего атлета, в 1936 году отправившегося на Олимпиаду в Берлин и дерзко завоевавшего там четыре золотые медали под негодование расистов с их заворотами насчёт генетического превосходства арийцев. Но чтобы идти путём Джесси Оуэнса, нужно показывать результаты, а наши спортсмены трезво оценивают свои реальные возможности, что опять же не может не вызывать восхищения. Позориться на глазах у трибун, забитых россиянами? Никогда! Патриоты, государственники. Враги скрежещут зубами.

Выдавать провалы за достижения — очень перспективный приём, который давно взят на вооружение украинскими политиками, чиновниками и маленьким, но эмоциональным кругом их преданных болельщиков. Всё плохо? Это вы просто не умеете видеть хорошее, нытики и зрадофилы.

Что-то такой подход мучительно напоминает… Да, конечно же, — западные санкции, которые принесли России необыкновенное процветание и вызвали звонкий смех “Искандеров”. Импортозамещение, из-за которого прилавки российских магазинов и рынков стали ломиться от вкусных и здоровых продуктов, а невкусные и нездоровые бесславно гибнут под гусеницами бульдозеров. Обгадились? Значит, нам и не хотелось, подавитесь, ха-ха три раза.

Этот придурковатый позитивный, несмотря ни на что, настрой, отказ воспринимать реальность со всеми её шипами и подзатыльниками, производит обескураживающее впечатление, когда мы такое наблюдаем со стороны в исполнении нелюбимых соседей. Даже не сомневайтесь, поступая так же, мы так же дико смотримся. И дело даже не в том, как это выглядит, важнее то, к чему приводит: к неадекватности предложенным обстоятельствам и неспособности на них реагировать точно, быстро, в идеале — с опережением.

Конечно, проигранный футбольный матч никакой национальной трагедией не является и при всех наших хотелках действительно отражает реальное состояние украинского футбола. Куда трагичнее стремление делать хорошую, а то и восторженную мину при плохой, порой отвратительной игре.

Нынешняя Россия, покорно уходящая на пятый круг правления Владимира Путина, неприятна и жалка в своих внешних проявлениях, а внутренние процессы откровенно пугают. Национальная сборная Украины отсутствием должных усилий своих игроков спасена от необходимости соприкасаться с российскими реалиями в 2018 году. Можно не тревожиться за болельщиков, которые рискнули бы поехать поддержать сборную и кто-то обязательно затянул бы знаменитую фанатскую песню о Путине, нарываясь на крупные неприятности. Неприятностей не будет.

Куда более серьёзные неприятности нас ожидают дома, где по ряду важных признаков — та же Россия, и ехать далеко не надо.

Источник – Леонид Швец, “Фокус”