Volkswagen отказался работать в Крыму

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen запретил продавать в оккупированном Крыму свои грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, а также машины спецназначения, например мобильные мастерские или радиологические лаборатории, а также запчасти к ним.

Соответствующее письмо с напоминанием получили автодилеры в РФ, работающие с Volkswagen, от компании «Фольксваген груп рус» с подписью ее гендиректора Маркуса Озеговича.

По словам источника газеты, после 2014 года машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda в Крым не поставлялись из-за санкций против России, «а письмо-напоминание рассылается регулярно». Однако, некоторые дилеры все же утверждают, что получили такое письмо впервые.

Сам Volkswagen не производит в России спецтехнику, в основном — легковые автомобили. В Крым подобная техника и не поставляется, пишут «Ведомости». Но спецтехнику и автобусы Volkswagen в Крыму купить можно, утверждает продавец-консультант крупного крымского автодилера.

По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику, ее покупку оформят документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят в Крым. То же самое, говорит он, можно сделать и с запчастями. По словам консультанта крымского автодилера, сейчас в наличии в Крыму у его центра остался один коммерческий автомобиль более чем на 10 пассажиров.

Один из руководителей дилерской сети недоумевает: «Санкциям уже три года, и прямых поставок в Крым нет. Вполне возможно, что это круги резонанса истории с турбинами Siemens».

Как известно, РФ направляла в оккупированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию аннексированного полуострова.

26 июля ЕС расширил антироссийские санкций из-за поставок турбин Siemens в Крым. Ранее в концерне также заявили, что замораживают сотрудничество в России в сфере энергетики.

20 августа Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в оккупированный Крым.

Источник – «Ведомости».