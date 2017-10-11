В оккупированном Крыму – новые задержания крымских татар

Российские силовики в Бахчисарае после обысков задержали Тимура Ибрагимова, Мемета Белялова, Сервера Зекерьяева и Сейрана Салиева.

Крымских татар увезли в Управление ФСБ РФ, в Симферополь.

Еще у двоих — Сулеймана Асанова и Эрнеста Аметова — все еще продолжаются обыски.

Ранее первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман и Джелял и адвокат Эмиль Курбединов сообщили, что большинство задержанных и тех, у кого проводятся обыски, — активисты общественного объединения «Крымская солидарность», которые активно демонстрировали свою гражданскую позицию, поддерживали соотечественников во время обысков, вели текстовые и видеотрансляции.

По информации главы ЦИК Курултая крымских татар Заира Смедля, во время обысков также были задержаны родственники крымских татар, у которых проводились обыски, и активисты.

«Забрали Асанова Рефата, 62 года, — отец Сулеймана, Эльнура Асанова — Брат Сулеймана, Ибрагимов Эрнест Ибрагимов — родственник Сулеймана, Рудем Неджиев, Эльдар Асанов — сосед Сулеймана. Их уже привезли в Бахчисарайское РОВД. Они ждут наших юристов. Также задержали Алимдара Белялова и Ахмада Сулейманова. После обыска из дома вывезли Мемета Белялова», — написал Смедля.

Напомним, в среду, 11 октября, российские силовики в Бахчисарае проводят массовые обыски в домах крымских татар.

Российские СМИ уже сообщили о «пресечении в городе деятельности организации «Хизб ут-Тахрир»

Источник – “15 минут”