Дочь путинского друга предложила латвийскому парламенту санкции против своего отца

Бывший топ-менеджер “Фосагро” Игорь Сычев и дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, бывший депутат заксобрания Петербурга Ольга Литвиненко выступили в парламенте Латвии.

Об этом телеканалу “Дождь” рассказала сама Литвиненко.

Сычев и Литвиненко выступили перед депутатами Сейма, представителями группы “Поддержка Российского гражданского общества”. Они рассказали о том, какие приемы российская власть применяет против “неугодных” лиц.

Литвиненко выступила с инициативой пересмотра механизма принятия странами Евросоюза российских судебных решений. Она также предложила внести своего отца в санкционный список.

“Также мы обсуждали преступления моего отца в сфере коррупции. Я рассказывала, как мой отец получил землю и построил свой элитный жилой комплекс, какие коррупционные методы он использует. Это, конечно же, все повергло людей в шок и подтвердило мнение о том, что нет в России нормального законодательства и независимых судов”, – сказала Литвиненко.

Глава группы “Поддержка Российского гражданского общества” Юрис Вилюмс рассказал BaltNews.lv, что они не получили кардинально новой информации и уже слышали о подобных историях от других источников. При этом он подчеркнул, что встреча должна была познакомить ее участников с мнениями людей, которые были вынуждены уехать из России.

Ранее Сычев сообщал “Дождю”, что намерен выступить в парламенте Латвии, чтобы рассказать о нарушении свободы слова в России и объявить о своем выдвижении в президенты России.

В апреле 2016 года Следственный комитет России (СКР) заочно арестовал Сычева по делу о вымогательстве и объявил его в федеральный розыск. По версии следствия, бывший топ-менеджер “Фосагро” вымогал у бывшего главы холдинга Игоря Антошина $60 млн.

Литвиненко с 2007 года была депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии “Справедливая Россия”. В 2011 году она уехала из страны, после чего ее отец обратился в СКР с заявлением о похищении Ольги. Владимир Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб Путина. В Санкт-Петербургском горном университете президент защищал свою диссертацию.

Напомним, в июле сообщалось, что научный руководитель Путина Литвиненко стал долларовым миллиардером. По данным СМИ, свои первые акции ректор Санкт-Петербургского горного университета получил за поддержку дела “ЮКОСа”.

Источник – “Дождь”