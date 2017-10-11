Запад не принял предложение Земана продать Крым

Президенту Чехии Милош Земан досталось от многочисленных обозревателей на Западе за предложение починить спор между Украиной и Россией из-за Крыма с помощью выплат.

Об этом пишет украинская служба “Голоса Америки”.

“Он троянский конь России и их полезный идиот … Он предатель чешской нации”, – прошелся по Земану Якуб Янда, директор проекта Kremlin Watch в аналитическом центре European Values Think-Tank в Праге.

“Я уже не знаю, как еще больше дистанцироваться от того, что делает и говорит президент Чехии”, – написал в своем Твиттере европарламентарий из Чехии Петр Ежек.

В свою очередь Линкола Пиґман, корреспондент многочисленных западных изданий написала в Твиттере, что сомневается что кто-то обратит внимание на советы по решению конфликта, которые происходят от Земана. “То, что он озвучил, вероятно его собственная инициатива, которую как он сам знает никто не воспримет”, – написала она.

Ранее президент Чехии Земан заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы, что считает потерю Украиной Крыма “завершенным вопросом” и предложил решить его с помощью выплат Украины.

Президент Чехии, как уточняет “Европейская правда”, признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: “Крым – это аннексия, без сомнения. Но это законченное дело”. Земан также пояснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется “европейская война”.

Не оставил Земана без ответа и свежесозданный Twitter-профиль собственно полуострова Крым, который модерируется из Украины. “Мы не продаемся”, – ответили здесь Земану.

Источник – “Голос Америки”