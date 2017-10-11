123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Запад не принял предложение Земана продать Крым

"Голос Америки"
11 октября 2017

Президенту Чехии Милош Земан досталось от многочисленных обозревателей на Западе за предложение починить спор между Украиной и Россией из-за Крыма с помощью выплат.

Об этом пишет украинская служба “Голоса Америки”.

“Он троянский конь России и их полезный идиот … Он предатель чешской нации”, – прошелся по Земану Якуб Янда, директор проекта Kremlin Watch в аналитическом центре European Values Think-Tank в Праге.

“Я уже не знаю, как еще больше дистанцироваться от того, что делает и говорит президент Чехии”, – написал в своем Твиттере европарламентарий из Чехии Петр Ежек.

В свою очередь Линкола Пиґман, корреспондент многочисленных западных изданий написала в Твиттере, что сомневается что кто-то обратит внимание на советы по решению конфликта, которые происходят от Земана. “То, что он озвучил, вероятно его собственная инициатива, которую как он сам знает никто не воспримет”, – написала она.

Ранее президент Чехии Земан заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы, что считает потерю Украиной Крыма “завершенным вопросом” и предложил решить его с помощью выплат Украины.

Президент Чехии, как уточняет “Европейская правда”, признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: “Крым – это аннексия, без сомнения. Но это законченное дело”. Земан также пояснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется “европейская война”.

Не оставил Земана без ответа и свежесозданный Twitter-профиль собственно полуострова Крым, который модерируется из Украины. “Мы не продаемся”, – ответили здесь Земану.

Источник – “Голос Америки”

Tags: Ежек, Земан, крым

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены