Переизбрать Путина помогут около 100 анонимных политических Telegram-каналов

В регионах России запустят около 100 анонимных политических Telegram-каналов, которые будут направлены на формирование повестки перед президентскими выборами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к разработке проекта, и собеседника, близкого к внутриполитическому блоку Кремля.

До конца октября Telegram-каналы должны запустить в Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске, заявил собеседник, близкий к администрации президента. Один из собеседников издания сказал, что к этому списку добавят еще 10 городов.

РБК ознакомился с концепцией проекта по продвижению Telegram-каналов перед выборами. По информации издания, проект готовила компания-подрядчик, его подлинность подтвердили РБК источник, близкий к разработке проекта, и источник, близкий к компании. Компания, занимавшаяся разработкой концепции, не называется.

Собеседник РБК уточнил, что в каждом из городов запустят по четыре-пять каналов. Каждым из них будет заниматься команда из трех-пяти человек.

“Целевая аудитория – жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет. Это основные пользователи мессенджера”, – отметил источник во внутриполитическом блоке Кремля. По словам собеседника РБК, финансировать каналы будут регионы, а за их идеологию будет отвечать администрация президента. На каждый “средний” канал будут ежемесячно тратить от 20 до 50 тысяч рублей. “Хороший канал стоит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Речь идет о средствах, которые идут на выплату авторских гонораров”, – рассказал источник.

Собеседник издания пояснил, что вести каналы будут журналисты из региональных СМИ и сотрудники пресс-служб. “Наполнение телеграм-каналов войдет в их должностные обязанности”, – уточнил источник. Таким образом власти сэкономят на расходах.

Предполагается, что Telegram-каналы в регионах закроют весной-летом следующего года, рассказал источник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля.

Как сообщалось в августе, Кремль использует сервис знакомств “Мамба” для повышения явки на выборах.

Источник – РБК