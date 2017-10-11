Лесная_среда: «Не надо петь военных песен»

Куда более честной кажется позиция Светланы Лободы, Ани Лорак – они сделали свой выбор и переехали в Россию. Выбор понятен. И никто из них не «лечит» и не пытается «петь военных песен» скрывая очевидное в их понимании: “бабло побеждает зло”

После объяснения в соцсетях музыканта Бабкина о том, что он ездит в Россию с концертами не денег ради, а во имя «мира во всем мире». Мол, на его концертах собираются десятки тысяч зрителей, размахивающих украинскими флагами зрителей (где это он нашел такие концертне площадки в РФ, с его то вполне камерной музыкой), которые слушают украинские песни и после рыдают в катарсисе извиняясь за агрессию России против неньки-Украины.

Прочитав такое, так и хочется воскликнуть: «Сергей, не надо петь военных песен»! Ну то есть вводить в заблуждение и разводить демагогию. Ощущение, что певец Бабкин (кстати, когда-то в середине нулевых я заслушивался его депрессивным альбомом и в таланте артисту точно не откажешь) держит своего зрителя за идиота. Ну иначе вся это антивоенная риторика больше походит на бред обкурившегося хиппи времен борьбы войны во Вьетнаме. Но, ведь выглядит артист вполне себе разумно. И просматривая то самое видео, на котором певец Бабкин сотоварищи под камерами смартфонов увиливали от очень простых вопросов было как-то не по себе. И вместо ответа на вопрос: «Является ли Россия странной – агрессором?» услышать ответ: «да!» началось нечто похожее на фильмы Жана-Люка Годара – с тягучей атмосферой неясности.

ЕКСКЛЮЗИВ! Наприкінці відео звернення Сергія Бабкіна до львів'ян!!!! Опубліковано Тарасом Гавриком 7 жовтня 2017 р.

И все же мое мнение как простого пользователя соцетей, которому на глаза попался этот ролик – моментально изменилось.

Изначальные симпатии были на стороне Сергея Бабкина — ибо искренне считаю, что подобного рода блокирование выступлений концертных площадок активистами разного рода уж очень сильно попахивает вседозволенностью. Да и в целом, я в данного рода борцов с певцами и певичками считаю не более чем популистами, похлеще некоторых депутатов ВР Украины. Мол, чего докопались к артисту? В Крыму выступал! А что, это как то законодательно запрещено? Тем более въезжал он в Крым вполне законно, через материковую часть Украины. Да и в России, согласно закону, никто выступать не запрещает…

И так бы, наверное, чаша весов и была на стороне «артистов, которые вне политики» – ну раз билеты на концерты покупают, значит вопросы в целом надо обществу задавать (в Луцке, кстати, тот же Бабкин вполне успешно выступил, без всяких блокад). Но черт — когда страна реально воюет и воюет за свою территорию сохранять образ хиппи борющегося «за мир во всем мире” – пошло и поганенько…. А уж тем более, потому что ты лицо медийное, во многом формирующее сознание граждан своей страны. Имеющий пул поклонников и последователей.

Я могу понять «заробитчан», которые едут из разных частей Украины в Россию на заработки. Так уж сложилась экономическая ситуация, что эти поездки единственный доход семи. Но не бедствуют же артисты, перебиваясь с гривны на гривну!

В этой ситуации куда более честной кажется позиция Светланы Лободы, Ани Лорак и других – они сделали свой выбор и переехали в Россию, поют даже для российских военных. И мне уже не важно, что стало причиной такого выбора: шальные деньги огромной по территории страны или миллионы поклонников, которых в РФ явно больше. Важно, что выбор понятен. И никто из них не «лечит» и не пытается «петь военных песен» скрывая очевидное в их понимании: “бабло побеждает зло”!

Ну, а что до активистов, которые блокируют выступления – я по-прежнему считаю, их действия противозаконны. Ибо на совести каждого украинца идти или не идти на концерты тех, для кого Россия не страна агрессор.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного специально для сайта “Гуляй Поле”. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее. При перепечатке – ссылка на “Гуляй Поле” обязательна.