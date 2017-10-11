“Дурацкая Ненормальная Республика”

Покушение на Александра Тимофеева (еще известного как «Ташкент»), занимающегося налогами и сборами в «ДНР» — это очередной неудачный спектакль режиссера Казакова. Перед визитом ревизоров из Москвы местные решили изобразить нападение и выставить себя жертвами.

Писать про сурковский ручной цирк под названием «ДНР» – дело весьма неприятное. Каждый раз вспоминаешь: был развивающийся индустриальный регион с красавцем-стадионом, принимал ЕВРО-2012. Не без недостатков – как и везде, но люди жили себе тихо мирно.

А потом власть в регионе кровавым путём заполучили глупые петрушки, в чьих ректумах отчётливо просматривается «рука Москвы», которую запустил Владислав Юрьевич Сурков. И погрузили они край шахтёров в кромешный ад российско-бюрократического разлива.

Самое главное событие в «ДНР» последнего времени – пинком под зад вытолкали записного скомороха-пропагандиста Константина Долгова. Человек он талантливый и прозорливый, тщательно и с нескрываемым мазохистским удовольствием вылизывал у дегенерала Захарченко ту зону, что находится между ягодиц. А его взяли — и сожрали в результате кулуарных интриг. Политтехнолог Казаков, прославившийся своей бездарностью, решил выпроводить из республики пронырливого Долгова как явного конкурента за пост главного толмача, дующего в уши Захарченко.

Выбросили Долгова за ненадобностью как использованное резиновое противозачаточное изделие. И теперь Долгов поливает Казакова и Захарченко в интернете последними словами. Долгов таки специалист в области политических технологий, на выборах в Верховную Раду в 2012 году по мажоритарным округам прошли три из четырёх кандидатов, которых он консультировал.

Так вот Долгов заявляет, что за три года нахождения Захарченко у власти в «республике» рейтинг окорочкового фюрера упал с 80% до 23%. Профан Казаков постоянно сочиняет абсолютно несусветную ахинею, наивный Захарченко её озвучивает, у людей от этого дурдома встают волосы дыбом и немудрено, что рейтинг неуклонно падает. Инициатива об учреждении нового государства «Малороссия» предсказуемо закончилась конфузом. Сурковские клоуны пытаются теперь внушить массам, что это было всего лишь приглашение к дискуссии, попытка создания экспертной площадки и прочая несусветная чушь, поверить в которую смогут разве что совсем наивные обыватели.

Казаков и так талантом не блещет, а за годы отупения возле Захарченко совсем выдохся как креативщик и поэтому ожидать от него новых яркий идей точно не стоит. Но дремучий дуб Захарченко падок на чисто азиатскую лесть, подсел на рулады Казакова, внушающего ему, что он талантливый полководец, эффективный управленец, отец донецкого народа, будущий правитель на землях от Владивостока до Рейкьявика, преемник Путина и всё в таком духе.

Но донецким клоунам явно нужен толковый менеджер по связям с реальностью, который доступно объяснит Захарченко: что он международный преступник, заслуживший место на скамье подсудимых в Гааге, а Казакову намекнет, что он тоже плохо кончит свой жизненный путь если не перестанет заниматься пакостями.

Покушение на Александра Тимофеева (еще известного как «Ташкент»), занимающегося налогами и сборами в «ДНР» — это очередной неудачный спектакль режиссера Казакова. Перед визитом ревизоров из Москвы местные решили изобразить нападение и выставить себя жертвами. Ревизоры ведь наверняка бы нашли нарушения, уличили Тимофеева в воровстве, надавали по рогам по самое не балуйся. Но поскольку устроить правдоподобную инсценировку покушения с впечатляющей картинкой не получилось, то им, естественно, никто не поверил.

Другим шедевром окорочковых мыслителей было приглашение выступить в Донецк группу «Воровайки». Пару лет назад Захарченко без устали трепался перед камерами о том, что строит новую республику без воров и бандитов, где будет главенствовать социальная справедливость — а его подручные решили пригласить самую похабную шансонную группу России. Да-да, это именно «Воровайки» исполняют нетленный шлягер «Хоп, мусорок, не шей мне срок!». Вышеупомянутый Долгов закономерно высмеял эту безумную инициативу, окорочковые спохватились и поняли, что выставили себя на посмешище — концерт «Вороваек» отменили, но осадок, как говориться, остался. Бандитский шик мил душе Захарченко и это невозможно скрыть от общества.

Клика Захарченко обожает вопить о притеснениях журналистов на Украине, но вот в своём глазу бревен почему-то упорно не замечает. Журналист Станислав Асеев уже четыре месяца удерживается в застенках «МГБ». Сначала окорочковые отнекивались, говорили что ничего не знаем о местонахождении Асеева, мол мы здесь не при делах. А потом под давлением международных организаций (Асеев ещё и писатель, у него есть изданные книги) были вынуждены признать, что «закрыли» его, вменяя шпионаж в пользу Украины.

Московский журналист Роман Манекин бросил «стольную» и вернулся в родной Донецк. Не найдя применения, он начал критиковать порядки Захарченко. Так его тоже изолировали в подвал и спешно стряпают уголовное дело в худших сталинистских традициях 1937 года. Свободы слова в сурковском Донецке нет. Политической свободы тоже нет. Сурков, который на самом деле Асланбек Дудаев, воспроизводит в «ДНР» близкую его сердцу модель кадыровской Чечни, где имеющие собственное мнение люди исчезают средь бела дня и их больше никто никогда не видит.

Батальон Захара Прилепина – это омерзительный паноптикум, сборище советских уродов всех мастей, пород и рангов. Хорохорящийся омоновец Прилепин — это просто ещё одна циничная марионетка, контролируемая всё тем же Сурковым (да к тому же приходящаяся ему дальним родственником). Прилепин уже давно выдохся как писатель, сказать миру ему абсолютно нечего и поэтому он пытается остаться на гребне популярности, привлекая внимания к своей персоне противными методами.

Окорочковый клоун и бумагомаратель-охранник. Два Захара – два сапога пара. Было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что эти упыри юродствуют на территории Украины, а не где-нибудь в Лабытнангах.

«ДНР» – это такая себе мини-Россия в самой ухудшенной версии. Если в России для нацбилдинга культивируется поклонение воевавшим дедам, то в «ДНР» культивируется поклонение Гиви и Мотороле.

Если в России возмущающихся на митингах режимом Путина колошматят дубинками и сажают на пятнадцать суток, то в Донецке недовольных Захарченко бьют прикладом в живот и бессрочно сажают в подвалы.

Если Россией восемнадцатый год правит человек, потерявший связь с реальностью, то «ЛДНР» четвертый год управляют клоуны, не имеющие связи с реальностью. Архитектором этого чудовищного ужастика «ЛДНР» является именно Владислав Юрьевич Сурков. И он, в числе прочих, непременно обязан понести ответственность за искалеченные судьбы миллионов украинских граждан, лишившихся крова, спокойствия и даже жизней из-за его паразитарной политтехнологической деятельности.

Дурацкая ненормальная республика – вот как правильно следует расшифровывать «ДНР». Территория жестокости, насилия, садизма, безумства, самодурства, алчности и психопатии. К сожалению, Захарченко-Казаков сотоварищи еще продолжают издеваться над донетчанами. Но они еще получат по заслугам. Столь серьёзные преступления против Украины и её граждан не должны оставаться безнаказанными.