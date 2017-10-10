ПАСЕ возглавила киприотка

Представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес стала победительницей на выборах президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Отмечается, что украинская сторона поддерживала кандидата от Литвы Эмануэлиса Зингериса. Он получил 84 голоса, Стелла Кириакидес — 132.

Напомним, 6 октября Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к президенту страны Башару Асаду на российском правительственном самолете, подал в отставку.

В апреле депутаты ПАСЕ поднимали вопрос о лишении Педро Аграмунта его президентской должности. Причиной такого требования стала поездка Аграмунта в Сирию за счет РФ.

Источник «Европейская правда»