Джемилев считает, что Путин мог договориться с Эрдоганом по Умерову и Чийгозу

Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре 28 сентября обсуждали «дела» заместителей председателя Меджлиса крымскоДжемилев: Путин мог договориться с Эрдоганом по Умерову и Чийгозутатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Об этом телеканалу ATR рассказал Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, Путин и Эрдоган, возможно, договорились о смягчении приговора Умерову.

«Когда я был в Анкаре вместе с генеральным прокурором Украины, то передал Эрдогану письмо по поводу Ильми Умерова конкретно, Ахтема Чийгоза и других политзаключенных, чтобы он этот вопрос поднял на встрече с Путиным. Встреча с ним должна была быть на следующий день. Я спросил: «Вы говорили с президентом на эти темы?». Он сказал: «Ну а как же». Четкого ответа на свой вопрос, к чему конкретно они пришли, я не получил, но он улыбнулся и сказал: «Увидите результаты», — рассказал Джемилев.

Он предположил, что приговор Умерову будет изменен на условное лишение свободы. В то же время, Джемилев отметил, что обещания Путина «мало что означают».

«Сейчас вроде достигнута какая-то договоренность. Я полагаю, что в процессе апелляционного рассмотрения он (Путин) даст какие-то указания на послабления. И больше ничего. То же самое касается Ахтема Чийгоза», — сказал Джемилев.

Напомним, 27 сентября «судья» так называемого «Симферопольского районного суда» Андрей Кулишов вынес приговор Ильми Умерову в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом публичной деятельности.

Ранее прокурор запросил для него наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев условно.

Позже адвокат Марк Фейгин заявил, что в тексте приговора имеется множество нарушений. Защита Умерова уже подала апелляционную жалобу на его приговор.

Источник – ATR