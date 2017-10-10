Немецкий актер, сънявшийся в “Матильде”, боится ехать в Россию

Немецкий актер Ларс Айдингер, который сыграл роль Николая II в скандальном фильме “Матильда”, отказался приехать на премьеру ленты в Россию, потому что боится физической расправы.

“Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль. На Алексея Учителя (режиссера фильма “Матильда”, – ред.) уже нападали – в его студию бросили “коктейль Молотова”. Очевидно, есть люди, которые хотят нам навредить”, – заявил Айдингер.

Актер отмечает, что не получал угроз, но он напомнил, что в России его называют “актером гей-порно и сатанистов”.

“В Германии над этим смеются, но в России такие вещи воспринимают всерьез. Эти заявления не имеют под собой оснований: все знают, что я не снимаюсь в порнофильмах и являюсь гетеросексуалом”, – рассказал Айдингер.

Также актер напомнил, как его уже пытались использовать в деле российского режиссера Кирилла Серебренникова, когда пранкеры Вован и Лексус позвонили ему якобы от имени режиссера.

Источник – Die Zeit