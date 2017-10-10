Турчинов: Захват пограничников – терроризм

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает проявлением терроризма со стороны России захват двух украинских пограничников на границе в Сумской области.

“Они захвачены на нейтральной полосе, то есть на территории Украины. Это чистый терроризм со стороны России, который они применяют против нашей страны”, – сказал он журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

В свою очередь, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что украинцы были похищены во время консультативно-представительской встречи с российскими пограничниками. При этом он допустил, что российские силовики могли и не заходить на территорию Украины, а похитить украинских пограничников непосредственно на границе. По словам Цигикала, в их служебном автомобиле была найдена верхняя одежда, которую они оставили, уходя на консультативную встречу.

Он отметил, что постоянное проведение приграничных консультативно-представительских встреч соседних государств является обычной мировой практикой, но теперь Украина ограничит их количество.

Цигикал считает захват сотрудников Госпогранслужбы ответом на задержание двух российских пограничников в Херсонской области.

“Мое мнение – что эти события связаны”, – заявил он.

Однако, по словам Цигикала, пока Россия не предлагала обменяться задержанными.

10 октября ведомство передало ФСБ России материалы, которые удостоверяют личности похищенных.

Кроме того, к процессу возвращения арестованных украинцев подключены МИД и Офис омбудсмена.

Напомним, двое военнослужащих Госпогранслужбы пропали без вести на границе с Россией в Сумской области 3 октября. Затем стало известно, что они задержаны российскими силовиками и арестованы судом в Брянской области.

30 июня двое российских пограничников были задержаны в Херсонской области около административной границы с аннексированным Россией Крымом. Они содержатся под стражей в Херсоне.

Источник – Lb.ua.