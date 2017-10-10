Президент Чехии предложил выкупить у Украины Крым и признать аннексию

Президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что аннексия Крыма — «законченное дело», и предложил выплатить Украине компенсацию деньгами, либо нефтью и газом.

Об этом он сказал в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 10 октября.

«По моему мнению, будет какая-нибудь компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — заявил Земан.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, однако сказал, что вопрос решен:

«Крым — это аннексия, без сомнений. Но это законченное дело».

По мнению Земана, возврат Крыма Украине возможен только военным путем.

«Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — считает он.

Напомним, в марте Земан заявил, что выступает за снятие санкций против России.

Источник – «Европейская правда»