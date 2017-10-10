Венгрия открыла “второй фронт” против Украины по желанию Москвы

Антиукраинская кампания Венгрии против Украины, связанная с законом о языках, развязана Будапештом по желанию России.

“Не нужно считать, что любая критика, которая раздаётся с Запада – это критика с Запада. Это может быть и критика с Востока. С Венгрией все ещё не так сложно. Отношения Москвы и Будапешта не скрываются, да и сама Венгрия – вовсе не образец для подражания в ЕС”, – пишет Виталий Портников.

Он считает, что гораздо хуже, когда в роли «главного критика» выбирается образцовая страна ЕС, далекая от Москвы. Как это было в случае с так называемым консультативным референдуме в Нидерландах, на долгое время затормозившем процесс ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС и заставивший Брюссель согласиться с нелепыми ограничениями, которые позволили парламенту Нидерландов ратифицировать соглашение в обход «народной воли».

“Вот это была действительно блестящая спецоперация, в ходе которой были использованы и новации в нидерландском законодательстве, и российские средства и пропагандистские ресурсы, и страх перед расширением ЕС, и дезинформация, и голландские «полезные идиоты» – все пошло в ход! И это – отнюдь не первая и не последняя спецоперация Кремля в Европе”, – написал Портников.

Он уверен, что самое важное в таких ситуациях – сохранение самообладания. А также – переформатирование самого отношения к претензиям в адрес нашего государства. “Мы выросли и воспитались в традиции, согласно которой любая претензия из Москвы – это окрик, после которого необходимо исправить ситуацию так, как этого хочет взбесившийся барин. А любая претензия с Запада – в какой бы форме она не высказывалась – это не окрик. Это просто приглашение к разговору и защите собственной позиции”, – считает Портников.

“Нельзя поддаваться на провокации и входит в конфронтационный тон в диалоге с соседями. Напротив, необходим постоянный диалог – и то, что Будапешт отказывается от диалога, как это произошло при срыве встречи украинских и венгерских депутатов или сейчас, когда Петер Сиярто отказался общаться в Ужгороде с Павлом Климкиным , говорит в нашу пользу, а не в пользу соседей”, – предлагает эксперт.

Как известно, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал поставить на ближайшем заседании Совета ЕС вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации с Украиной в связи с украинским законом «Об образовании».

“Левый берег”