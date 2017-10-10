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Новости

Российский бомбардировщик разбился в Сирии

Интерфакс
10 октября 2017

В Сирии разбился российский бомбардировщик.

Во вторник, 10 октября, в Сирии при взлете разбился российский бомбардировщик Су-24.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Данный инцидент произошел на аэродроме «Хмеймим».

«10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома «Хмеймим» для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24», − заявили в Минобороны РФ.

По словам сотрудника военного ведомства, экипаж погиб. Причиной произошедшего называется техническая неисправность борта.

Источник – «Интерфакс»

Tags: падение, Россия-Сирия, Су-24

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