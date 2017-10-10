Российский бомбардировщик разбился в Сирии

В Сирии разбился российский бомбардировщик.

Во вторник, 10 октября, в Сирии при взлете разбился российский бомбардировщик Су-24.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Данный инцидент произошел на аэродроме «Хмеймим».

«10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома «Хмеймим» для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24», − заявили в Минобороны РФ.

По словам сотрудника военного ведомства, экипаж погиб. Причиной произошедшего называется техническая неисправность борта.

Источник – «Интерфакс»