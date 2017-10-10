123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Россия называет миротворцев ООН на Донбассе “оккупантами”

РИА Новости
10 октября 2017

МИД Российской Федерации объявил миротворцев ООН, которые могут быть размещены на Донбассе, “оккупационными силами” для установления там международного протектората.

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

“Складывается впечатление, что Киев отводит ооновским “голубым каскам” совершенно иную роль. Фактически им приписывается чуть ли не роль оккупационных сил для наведения порядка на юго-востоке Украины, установления там международного протектората. Такие заходы есть не что иное, как ревизия сути минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года. Разумеется, с этим мы согласиться не можем”, – сказал Карасин.

Свое заявление представитель МИД РФ пояснил тем, что Киев потребовал размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса, прежде всего вдоль границы с Россией.

7 октября помощник президента России Владислав Сурков на встрече со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером обсудили российский проект резолюции о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Отметим, российский проект резолюции о введении миротворцев предполагает размещение миротворческого контингента на линии разграничения на Донбассе, а сами миротворцы должны охранять наблюдателей ОБСЕ.

В то же время Украина и западные союзники настаивают на размещении полноценной миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и на украино-российской границе.

Источник – РИА Новости

Tags: мид рф, миротворцы, оккупанты

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены