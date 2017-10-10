Россия называет миротворцев ООН на Донбассе “оккупантами”

МИД Российской Федерации объявил миротворцев ООН, которые могут быть размещены на Донбассе, “оккупационными силами” для установления там международного протектората.

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

“Складывается впечатление, что Киев отводит ооновским “голубым каскам” совершенно иную роль. Фактически им приписывается чуть ли не роль оккупационных сил для наведения порядка на юго-востоке Украины, установления там международного протектората. Такие заходы есть не что иное, как ревизия сути минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года. Разумеется, с этим мы согласиться не можем”, – сказал Карасин.

Свое заявление представитель МИД РФ пояснил тем, что Киев потребовал размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса, прежде всего вдоль границы с Россией.

7 октября помощник президента России Владислав Сурков на встрече со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером обсудили российский проект резолюции о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Отметим, российский проект резолюции о введении миротворцев предполагает размещение миротворческого контингента на линии разграничения на Донбассе, а сами миротворцы должны охранять наблюдателей ОБСЕ.

В то же время Украина и западные союзники настаивают на размещении полноценной миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и на украино-российской границе.

Источник – РИА Новости