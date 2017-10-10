«Русские» — это давно не национальность и не жители определенного места на планете. Они могут иметь разные этнические корни и жить в разных странах. Быть богатыми или бедными, известными или нет. Объединяет их, большинство из них, одно — патологическое равнодушие к остальным.

И в первую очередь к тем, кому страна их происхождения переломала жизни. Они могут быть разных политических взглядов, любить или не любить Путина, но вот это у них едино — демонстративное, абсолютно нечеловеческое равнодушие. Тысячу, сто тысяч раз был и остаётся прав Роман Скрыпин. Во всем, что касается «русских», всегда верьте ему. Без тотального поражения их людоедской системы ценностей, без тотальной принудительной «дерусификации», без тотального неприятия их образа жизни/мысли, причём не только на нынешней территории РФ, но и по всему миру, они не вылечатся. Они будут продолжать жрать чужие жизни или наблюдать за этим, причмокивая или пожимая плечами, искренне не понимая, что в этом не нравится остальным.

Это параллельная, иная цивилизация. Люди, имеющие душевные силы, несмотря на этнические/географические корни, не быть «русскими», — самые сильные люди в мире. Но их мало, что доказывает невероятную силу этого зла. «Русский мир» — сильнейший негативный магнит. Русский язык — его магнитное поле. Что бы ни говорили самые толерантные люди, но это так.

Разделение на «русских» и остальных проявилось почти во всем. Почти везде. В отношении ко всему. Я совсем уже не понимаю этих людей. Германский рейх был более локализованным, примитивным. «Русское зло» глобальнее, его метастазы проступают везде. Не только в действиях, но и в словах, ещё хуже — в мыслях. Я до последнего надеялся, я надеялся на последних, — тех, кого до последнего старался считать своими. Но предел, видимо, наступил; пришло время, когда даже самым, казалось, близким, становится так трудно многое объяснять, что пропадает желание. Они на своей волне, ключевые ноты которой — «мир все-таки сложнее», «да, но», «мы к этому не причастны» и прочие сделки с совестью.

Та же отстранённость от чужого несчастья витала в воздухе накануне последней большой войны, и война выросла из нее не меньше, чем из нацистских лозунгов. Всемирное «русское» равнодушие — опорная база «русского» рейха, то, на чем он стоит. И это не зависит от Путина. Он — не источник зла, а его продукт. И в чем Путин прав (он не столько управляет, сколько чует и «зеркалит» своих) — Россия как лишенная эмпатии аморальная сущность не имеет границ.

Айдер Муждабаев