Венгрия будет добиваться изменения Соглашения Украины с ЕС

Венгрия собирается инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Произойти это должно в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто время своего визита в Ужгород. Там он встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения относительно нового закона Украины «Об образовании».

По его словам, названный документ закон серьезно нарушает принципы Соглашения, создает худшую ситуацию в сфере образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена СССР.

С этим согласились и руководители венгерского меньшинства.

«Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам», − сказал дипломат, подчеркнув, что единственным средством влияния на Украину может быть увеличение международного давления на Киев.

Напомним, в начале октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил,что Будапешт не планирует срывать продление санкций против РФ, несмотря на конфликт с Киевом, поскольку Венгрия не хочет нарушать единство Евросоюза.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября этого года. 27 сентября он был опубликован в парламентской газете и вступил в силу.

Между тем, документ еще до подписания его главой государства вызвал недовольство в ряде стран. Так Россия, Венгрия, Польша высказали свое возмущение тем фактом, что новый закон определяет единственным языком преподавания в государственных учебных заведениях украинский. Соседние с Украиной государства назвали это обстоятельство попыткой ассимиляции национальных меньшинств и потребовали изменения или отмены ст. 7 закона.

В частности, президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен блокировать дальнейшие решения ЕС, направленные на сближение с Украиной.

В свою очередь Украина настаивает на том, что заботится о том, чтобы все граждане Украины знали государственный язык, а требование преподавания на украинском в государственных учреждениях не противоречит возможности меньшинства изучения своих национальных языков и культур.

Вместе с тем, 29 сентября Порошенко пообещал внести в закон «Об образовании» изменения, если он вызовет критику со стороны Совета Европы.

Источник – «Радио Свобода»