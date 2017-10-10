В законе о Донбассе вспомнят про Крым

В законопроект о реинтеграции оккупированных территорий будут внесены правки, в том числе о деоккупации Крыма.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко.

«Уже учтены многие предложения и еще будут, потому что сейчас поступают предложения, которые будут учитываться. Что уже учтено − в первую очередь в этом законе появится, возможно, раздел или статья о том, что Украина так же будет осуществлять определенные инструменты и будет проводить определенные международные мероприятия по освобождению и деоккупации Крыма. Потому что одно из основных замечаний, которое звучало, в частности, от крымскотатарских представителей − почему не звучит Крым. Будет звучать», − сказала она.

По еее словам, депутаты-мажоритарщики, особенно выходцы с Донбасса, хотят предложить дополнительные инструменты по мирному урегулированию и возвращению оккупированной части Донбасса под украинскую юрисдикцию.

6 октября Верховная Рада Украины (ВРУ) в первом чтении поддержала президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. «За» проголосовали 233 депутата. После голосования спикер Андрей Парубий заявил, что ВРУ признала, что Россия − государство-агрессор. Законопроект определяет территории в Донецкой и Луганской областях как оккупированные. Границу оккупированных территорий должно обозначить Минобороны. Отмечается, что за гражданами Украины сохраняется право собственности на этих территориях.

«Мы договорились, что пункт о Минских соглашениях изымается еще в первом чтении. Мы договорились, что позиция по Крыму будет согласована до 2 чтения», − сказал Парубий.

Позже народный депутат Рефат Чубаров рассказал, что президент Петр Порошенко дал свое согласие на то, что законопроект должен содержать вопрос Крыма.

Источник – «5 канал»