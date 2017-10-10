Зачем Путину вышиванки и мова в Крыму?

Извечные вопросы русского интеллигента “Кто виноват?” и “Что делать?” в последнее время все более явственно звучат с украинским акцентом.

И если с тем, кто виноват, все более-менее ясно, – это Обама, Трамп, “бендеровцы” или Запад вообще, то с вопросом “Что делать?”, а если выражаться точнее – “Что делать с Украиной?”, все далеко не так однозначно. Попытка Владимира Путина слепить в непротиворечивую конструкцию двуглавого имперского орла и советский, пусть и не менее имперский, гимн, то есть наследие православной самодержавной империи и советского тоталитаризма, прямо отразилась и на “украинском вопросе”. Причем отразилась в весьма шизофреническом виде.

Вот уже четвертый год российский дискурс бросается из старого имперского категоричного отрицания самого факта существования Украины и украинцев, дескать, все это придумки австрийского Генштаба, до несколько более новой советской концепции признания за украинцами права на существование, но исключительно в виде “правильных” украинцев. А в награду за политическую правильность украинцев и их преданность делу русской империи предлагается великодушное барское разрешение попеть песен на своем языке, надевать на праздники шаровары с вышиванками, шутить про сало, а на праздники даже возложить цветы к памятнику Тарасу Григорьевичу. Условно эти две концепции можно назвать “Новороссийской” и “Малороссийской”.

Для нас, разумеется, большой разницы между двумя этими концепциями нет, ибо и первая, и вторая по сути своей украиноненавистнические. Разница лишь в методологии окончательного решения “украинского вопроса” – топор палача или псевдогуманная эвтаназия. Любопытно иное – современная Россия умудряется использовать две противоречащие друг другу концепции одновременно, не слишком переживая из-за собственной непоследовательности и внутренней противоречивости.

Так, сегодня пропагандистские российские СМИ изрядно повеселили украинскую публику одним достаточно неожиданным анонсом. Дело в том, что усилиями оккупантов Крым в ближайшие дни должен превратиться чуть ли не в центр мирового украинства, ведь оккупанты решили провести там ни много ни мало – “международный съезд представителей украинских диаспор из различных стран”. И это на фоне войны на Донбассе, сопровождающейся пропагандистскими истериками вокруг “несуществующего народа” и “искусственного языка”, усиленными систематическими утверждениями самого Путина про “один народ”. То ли организаторы крымского действа плохо своего вождя конспектировали, то ли в “русский Крым” пробрались агенты вражеского влияния.

Особенно умиляет программа действа в Крыму – возложение цветов к памятнику Шевченко, посещение Музея украинской вышивки и симферопольской гимназии с украинским языком обучения. Выбор мероприятий, разумеется, не случаен, ведь Кремль положил свою волосатую руку сразу на трех китов украинского национализма (причем национализма самого невзыскательного, шароварного и вышиватного) – народного гения и пророка Тараса Григорьевича, код нации – вышиванку и на святая святых – “солов’їну і калинову мову”.

Помните, не так давно вождь “молодой новороссийской Донецкой республики” Александр Захарченко заикнулся о создании на вверенной ему территории вместо “Новороссии”, о которой все уже успели подзабыть, альтернативной “правильной” Украины под названием “Малороссия”. Идея эта, наделав много шуму в СМИ и соцсетях, была отброшена так же быстро, как и появилась на свет. И вот теперь все выглядит так, что “Малороссия” возрождается в самом неожиданном месте, в “исконно русском” Крыму.

Собственно, ничего нового “украинские соотечественники в Крыму” в себе не содержат. Ровно то же самое делали в свое время большевики, создавая в подконтрольном им Харькове марионеточную УССР как альтернативу УНР. Кремлевские цели и мотивы в данном случае тоже вполне прозрачны. Посмотрите, мол, как в многонациональной и дружной российской семье удовлетворяются национальные потребности украинцев, вот вам, дорогие братья, и вышиванки, и Тарас Григорьевич, и даже “мова” ваша. Вот даже из материковой Украины к нам в Крым приезжают “правильные” украинцы за пищей духовной. Правда, имена приехавших из Украины в оккупированный Крым оккупанты держат в строжайшей тайне. Видимо, чтобы “кровавая хунта” не распяла. Так что наличие на “съезде украинцев” в Крыму делегатов из Украины – факт далеко не доказанный, хотя недостачи в карманных украинцах для такого мероприятия у Путина явно нет. Тем более что много их и не нужно. А вот то, что туда могли привезти показушных “правильных” украинцев из России, Молдовы и Беларуси, особых сомнений не вызывает.

В целом, несмотря на особое внимание пропагандистских российских СМИ, мероприятие получилось не шибко масштабным. Правильных украинцев собралось максимум десятка два, но все этнографические атрибуты вроде народных костюмов и цветов Великому Кобзарю были соблюдены.

Означает ли этот крымский перформанс, что Москва переходит от идеологии “Новороссийства”, то есть отрицания Украины, к идеологии “Малороссийства”? Разумеется, нет. Русский обыватель не слишком заморачивается логической состоятельностью пропагандистских конструкций, а для российских элит два инструмента украиноненавистничества всяко лучше одного, тем более что и Украин для Кремля существует две. На оккупированных территориях Донбасса есть и резон, и возможность действовать по “новороссийской” концепции, внушая максимальному числу людей, что они “исконнорусские”, а никакой Украины там никогда не было. А для тех украинцев, кому посчастливилось не попасть под танки “русского мира”, сойдет и “малороссийская концепция” как временная и вынужденная мера. Так “украинцы Шредингера” будут существовать в российском дискурсе еще долго.

Что же касается “малороссийской” концепции, то для нас она может быть в чем-то даже полезной. Ведь, как уже было упомянуто, она сводит украинскость к самому примитивному ее этнографическому проявлению вроде “сало-шаровары-вышиванка”. Однако же при всей любви настоящих украинцев к салу, вареникам, вышиванкам и шароварам и при всей гениальности Тараса Шевченко украинскость ими совсем не ограничивается. А такое пристальное внимание российских пропагандистов к шароварщине должно бы и наших внутренних “вышиватников” (каковых, надо признаться, с избытком) заставить от этого самой шароварщины дистанцироваться, ведь Путин хорошего не посоветует.

Источник – Тарас Клочко, “Деловая столица”