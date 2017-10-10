Нестройным шагом в крематорий

Вот когда вам в следующий раз расскажут, что мы плохо тут живем из-за жидов и Америки, вы про «боярышник» не забудьте напомнить этим рассказчикам. Посконные лапотники любят про «геноцид русского народа» разговоры разговаривать. И в геноциде этом, по их умозаключениям, виноваты незримые темные силы, которые из-за кулис дергают правителей за ниточки. Ну, не Путин же с Медведевым и Валентиной Матвиенко безобразничают. Значит, есть и более могучие кукловоды.

Год прошел после запрета на «боярку» и прочую дрянь. Тогда в Иркутске погибли 77 человек. 77 человек, елки зеленые! Мы всю неделю с ужасом говорили про бойню в Лас-Вегасе, где старый придурок укокошил почти 60 человек. А в Иркутске по доброй воле на тот свет отправилось почти на два десятка больше!

И ведь не запретили бы продажу «боярышника», если бы не такие адские потери. Помирали бы и дальше по одному, по двое, по пятеро.

Евгений Ройзман пишет, что запрет реально работал. Что за год запрета отравлений суррогатами стало на 25 процентов меньше. Но на 25 процентов меньше — это не значит, что мало. Цифры все равно будут безумными. Люди и теперь находят способы выпить яду. Они пьют его потому, что живут в непролазной материальной и духовной нищете. Когда самая дешевая бутылка водки для них — непосильная роскошь, а другого досуга в жизни, кроме пьянства они не знают.

Чтобы остановить самоистребление нации нужно сделать очень много и делать очень долго. Но надо хотя бы тактические меры принимать. Зачем облегчать народу путь в крематорий?

Говорят, что «боярышник» снова можно будет свободно продавать и покупать. Но это не точно. Потому что Роспотребнадзор может снова продлить запрет. Однако на эту минуту запрет не продлен. Может быть, в потребнадзоре и правительстве просто забегались и забыли, как иногда и мы с вами забываем, например, кинуть денег на телефон. Но выходит так, что они забыли и про 77 человек в Иркутске. И про тысячи других, которые погибли раньше. А заодно и про всех тех, кто все равно погибли даже после запрета. Это странно само по себе.

Почему запрет временный и почему его надо продлевать? Что измениться с «боярышнкиом» за три месяца, за полгода, за год? Отрава не перестанет быть отравой. Ее просто не должно быть в свободном доступе. Хотя можно ответить, что пить дерьмо и умирать от дерьма — это наша традиция.

Как в Америке, несмотря на Лас-Вегас, не перестанут продавать оружие, так и у нас не перестанут пить «боярку». Вот это и есть тот самый «геноцид русского народа». Когда даже президент не властен это остановить, потому что кто-то невидимый дергает его за ниточки.

Источник – Антон Орех, “Эхо Москвы”