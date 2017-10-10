Историческая роль покойника

65-й день рождения Путина, Владимира Владимировича, пришедшийся на минувшую субботу, в России праздновали по-семейному, в своём кругу. Есть такие праздники, куда чужих не зовут, и сами туда не стремятся. С днем рождения Путина как раз и вышла такая история.

То, что Путина поздравили то ли десять, то ли одиннадцать глав государств из 198 признанных и ещё примерно 70 не поймешь каких, лишь подчеркнуло закрытость праздника. Никого в России не интересует даже точное число поздравивших: в новостях говорят 11, а в списке, публикуемом на российских ресурсах – только десять фамилий плюс президент Международного олимпийского комитета. Молдаване между тем уверяют, что их президент Игорь Додон тоже поздравил Путина, но в списке Додона нет. И никому не интересно, откуда этот разнобой: то ли Молдову в Москве не посчитали за государство, а президента МОК посчитали одиннадцатым, потому что он какой-никакой а президент. То ли одиннадцатым посчитали всё-таки президента Молдовы, но позабыли его фамилию, и потому Молдову на всякий случай в список не внесли. Возможно, приняли звонок из Молдовы за шутку. А, может, Игорь Додон ошибся номером. Или даже сам Путин дал Додону не тот номер, преднамеренно ошибившись, чтобы Додон не названивал ему в неподходящий момент. Представьте: Путин верхом, или в батискафе, или с журавлями, а то и просто с народом – и тут звонит Додон…

Как же было на самом деле? Увольте, эти подробности интересуют только иностранцев, пишущих о Путине сумбурную ахинею, например, что он уже давно умер, и маленького закомплексованного человечка на высоченных каблуках и с уголовным прошлым заменили целым цирком двойников-лилипутов, на таких же высоченных каблуках, но уже безо всякого прошлого вообще. Или что футбольные фанаты сочинили о нём песню, с припевом “ла-ла-ла-ла”, а у него больше двадцати загородных дворцов – но если он давно умер, то зачем они ему? Всё это россиянам безразлично, потому что для них Путин давно уже не просто живой, а вечно живой. Россияне привычно кивают, узнавая о том, что Берлускони подарил Путину пододеяльник с фото их рукопожатия на фоне Колизея и Василия Блаженного, Кадыров посвятил его 65-летию матч ветеранов российского и итальянского футбола, прошедший в Грозном, а сам Путин за 17 лет на посту президента лишь дважды провел день рождения не на работе, в 2014-м и 2016-м годах, а так все пребывал в трудах, как на галерах. Россиянам плевать, каким видит Путина остальной мир, враждебно окруживший их страну. И песни у россиян тоже совсем другие, их поёт Кобзон. Вы можете себе представить, чтобы Кобзон пел “ла-ла-лала”?

А ещё россияне знают: если уйдет Путин, всё станет хуже для России. Это настолько очевидно, что вся Россия, без тени сомнения, хочет, чтобы Путин оставался вечно молодым, а врагов, выползающих к знаменательным для каждого русского человека датам на улицы нескольких, самых больших городов, исправно винтили бы в автозаки. Кстати, те, кто выходит на акции протеста против Путина тоже верят в его величие: они полагают, что убери Путина – всё изменится.

Но те, кто в Кремле отвечают за пиар, знают что Путина убрать нельзя. Потому, что с его уходом не изменится ничего – а лишь возникнет огромная пустота, куда со свистом затянет всех, и в первую очередь тех, кто жаждал перемен. Нечто подобное в России уже было сто лет назад, когда тоже казалось: убери царя – и всё изменится. Ан нет… После двух десятилетий кровавой смуты всё пришло, в принципе, на круги своя, разве что манеры у выживших стали похуже. Как говорил известный персонаж “квартирный вопрос испортил их”.

И потому, нежелание громко отмечать день рождения Путина – верный ход кремлевских пиарщиков. Достаточно того, что россияне уже не мыслят жизни без Путина. Держу пари, что её не мыслят даже сторонники Навального, поскольку Навальный тоже существует как отражение Путина, а не как самостоятельная фигура.

Надо сказать, что россияне во многом правы. Приняв 17 лет назад больную страну у больного Ельцина Путин сделал, пожалуй, единственное, что было возможно сделать для России. Он начал растворять её в мире, превращая в ничто, в фантом и миф, потому что превратить Россию в пригодную для жизни территорию, оставив её при этом Россией было невозможно. И Путин нашел единственный выход из этой ловушки, проявив себя как гений дематериализации. Российская промышленность при нём исчезла уже окончательно; ГАЗПРОМ, задуманный как сверхприбыльный проект стал планово убыточным, к тому же год за годом он теряет в цене; россиян становится всё меньше, так что восток России постепенно пустеет. Семьи, недвижимость, капиталы нескольких тысяч российских семейств давно находятся на Западе. Большинство стран, граничащих с Россией, включая и те, лидеры которых поздравили Путина, видят в ней угрозу своей безопасности. Лидеры развитых стран мира видят в России угрозу человечеству и базу международного терроризма. На стороне Росси выступают лишь те, кто не вписывается в мировой порядок – но и они, наладив свои отношения с миром стремятся дистанцироваться от Москвы как можно решительнее и дальше.

Сейчас Путин утилизирует в локальных войнах самую агрессивную, и в силу этого потенциально опасную часть населения. Восток постепенно, но неуклонно отходит к Китаю. Кстати, Си Цзипина в числе поздравивших Путина нет – не дело сеньору поздравлять своего вассала. А россияне пребывают в покое, ибо получили от Путина две самых важных для них вещи: стабильную нищету и веру в то, что им завидует и их боится весь мир. Сочетание этих двух вещей и принято называть в России “уверенностью в завтрашнем дне”. Впрочем, выражение “называть в России” тоже стало условным. Россия за 17 путинских лет реорганизовалась до простой схемы: говорящего с экрана Путина, транслирующих его телеканалов и внимающего ему населения.

Убери Путина, прекрати вещание – и повторится 1917 год, разверзнется бездна Хаоса. Обитателей бездны нисколько не жаль, им уже не помочь, да и сами они давно утратили право называться людьми – но пострадают и миллионы людей, живущих с Россией рядом.

Путина принято проклинать, но он, по сути, решает проклятый российский вопрос наиболее безболезненным из всех возможных способов. Да, в Украине льётся кровь, и льётся кровь в Сирии – но эта кровь плата за твердое решение навсегда дистанцироваться от России. Плата за уход от российской бездны.

Неважно, жив Путин или мертв. Его образ жив – и делает большое и важное дело. Долгих лет, Владимир Владимирович. Надеюсь, вы переживете Россию, завершив начатое.

Источник – Сергей Ильченко, “Деловая столица”