Эрдоган: Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма.

Об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность включая Крым и политическую консолидированность. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы довольны поддержкой, которую Украина предоставляет крымским татарам, которые доказали верность своей стране. Мы будем продолжать пристально следить за состоянием наших братьев и будем поддерживать этот вопрос на международной повестке дня», − сказал Эрдоган.

Заявил президент Турции и о поддержке Минских договоренностей.

«Нашим желанием является, чтобы конфликт на востоке закончился как можно быстрее. Проблема может быть решена только на основе международного права и территориальной целостности Украины. В рамках этого мы поддерживаем Минский просцес», − резюмировал глава государства.

Источник – «Эспрессо.TV»