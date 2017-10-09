ФСБ может ликвидировать организатора убийства Вороненкова

Россия не выдаст криминального авторитета Владимира Тюрина, потому что он слишком много знает

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Шкиряк.

“Ни при каких обстоятельствах Россия его не выдаст Украине”, – сказал он.

Кроме того, самому Тюрину теперь грозит ликвидация в России.

“Самому Тюрину в России грозит ликвидация со стороны российских спецслужб, поскольку он является свидетелем их участия в заказе убийства Вороненкова”, – сказал Шкиряк.

По его словам, сам Тюрин является лишь исполнителем по делу об убийстве экс-депутата России Дениса Вороненкова, а настоящими заказчиками убийства являются российские спецслужбы и руководство России.

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийство в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова стал подконтрольный ФСБ уголовный авторитет Владимир Тюрин.

Сам Тюрин отрицает свою причастность к преступлению.

Источник – Эспрессо.TV.