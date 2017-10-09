Модель власти, против которой боролся Немцов

Сегодня день рождения человека, которого нельзя поздравить, и которому нельзя пожелать долгих лет жизни, поскольку он — Борис Немцов.

Борис Немцов родился 9 октября 1959 года. С 1990 года, когда его впервые избрали народным депутатом в Верховный Совет России, и до 27 февраля 2015 года, когда Бориса расстреляли на Большом Москворецком мосту, он не оставлял государственных дел. За эти годы политическая судьба часто сталкивала Немцова с Путиным. Почти союзники в начале первого путинского президентства и политические враги в последние годы жизни Бориса.

Последняя «встреча» символична — их связало место убийства. Напротив кремлевской стены, в нескольких сотнях метров наискосок от парадного входа в Кремль — Спасских ворот. Кажется, если бы Путин выглянул в окно кремлевских палат, он мог бы разглядеть момент убийства. Нельзя забыть мрачный афоризм президента России, брошенный вслед покойному: «Не факт, что человека нужно было убивать».

Расследование убийства почти сразу вышло на самый верх чеченской пирамиды власти — следы вели к доверенной охране Рамзана Кадырова.

В Москве давно хорошо известно, что в ряде московских гостиниц — когда-то это был «Президент-отель», теперь называют другие, более фешенебельные — есть отсеки, фактически ставшие «казармами» доверенных (и хорошо вооруженных) бойцов чеченского лидера. Не секрет их участие в разных операциях по крышеванию собственности или ее отжиму. Но до февраля 2015 года и самый яростный противник Путина и Кадырова не решился бы утверждать, что Путин настолько от него зависит.

В оппозиционной среде и в социальных сетях установился консенсус, возлагающий ответственность за убийство прежде всего на двух человек — президента Чеченской республики и/или президента РФ. Но ведь эти два президента существуют не сами по себе. Оба они — часть более общего целого, хорошо различимого извне, но абсолютно непрозрачного.

Это целое правит Российской Федерацией, не будучи кем-то когда-то избранным. Его называют то «путинским окружением», то «кремлевским двором», то «политбюро» или «ближним кругом» — но ни одно из этих имен не предполагает тех необъятных полномочий, которые ими присвоены.

Борис Немцов сражался с открытым забралом против президента Путина как политика, представителя властного истеблишмента. А столкнулся не с политической силой, а с преступной группировкой, узурпировавшей власть. Власть, которая основывается на контроле за президентом и влиянии на него.

Знал или не знал Путин о заговоре у себя за спиной — заговоре с целью убийства Бориса Немцова? Сегодня не важны гипотезы о возможной вине. Важен очевидный факт: в кремлевском кругу сложился и действует преступный «клуб». Внутренние отношения его не регулируются законом о президенте или другими законами Российской Федерации. Достаточно вспомнить дворцового повара Пригожина, то раздающего блюда на кремлевских обедах, то управляющего сетевыми троллями, а заодно — наемниками ЧВК «Вагнер» в далекой Сирии.

Никакой «дикой Чечни» нет — средневековье у нас в центре столицы. Мафиозный клан «друзей» президента. Некоторые из них могут «заказать» убийство политика, другие — использовать охрану частной корпорации, чтоб заманить в ловушку российского министра (дело Улюкаева), либо на глазах у всего мира шантажировать крупную корпорацию, вымогая миллиарды долларов отступных.

Выделенные в бюджете на 2018 год полтораста миллиардов рублей секретного президентского фонда, расходование которых производится секретными указами (а на следующий, 2019 год, запланировано уже в два раза больше, 300 млрд — более 5 млрд долларов) — мелочь в сравнении с тем, что эта преступная группа контролирует весь бюджет Российской Федерации. У любой преступной воли, которая возникает внутри этого круга, есть автоматический доступ к колоссальным ресурсам с одной стороны — и гарантиям безнаказанности с другой. Так Рамзан Кадыров на десятый день после убийства Бориса Немцова был награжден орденом Почета, в то время, как Россия указывала пальцем на него. С учетом наших реалий — это индульгенция вроде тех, о которых мы читали в исторических книжках. То, против чего Борис Немцов боролся всю свою политическую жизнь.

Сегодня у нас на глазах разыгрывается «сценарий организации выборов президента России Путина В. В». Это масштабная афера той же преступной группировки. Предметом покушения являются власть и деньги России. Организация выборов, какой она идет у нас на глазах, — не просто пародия на Конституцию России, а преступление против нее. Цель вполне ясна: превратить окружение, влияющее на президента, в его полного контролера, а затем, после инаугурации, — в коллективного преемника Путина.

Что может быть для преступной группировки более выгодным, чем организация «избрания» президента страны? Только организация подбора наследника для него — «преемника». Вот модель власти, против которой всю жизнь боролся Борис Немцов. Несостоявшийся — к счастью для себя и несчастью для страны — преемник Бориса Ельцина. Человек с самым высоким, до путинских 86%, президентским рейтингом 1997 года.

Источник – Михаил Ходорковский