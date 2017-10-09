Тюрин опроверг обвинения прокуратуры Украины

Гражданин РФ Владимир Тюрин, названный заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Воронекова, отрицает свою причастность к преступлению

Об этом заявил адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший интересы Тюрина, информирует.

“Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом”, – сказал Беляк.

При этом адвокат решил обвинить в преступлении “украинских националистов”.

“Убийство Вороненкова – это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России”, – заявил он.

Защитник также заявил, что Тюрин якобы никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым, которого он будто бы практически и не знал, и не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой Марией Максаковой..

Также адвокат назвал “еще большим бредом” подконтрольность Тюрина ФСБ Росси, о которой заявили в Генеральной прокуратуре Украины.

“Настоящие организаторы просчитались в одном – что будет убит исполнитель. Ведь если бы этого не случилось, то украинским властям удалось бы прямо обвинить сотрудников ФСБ РФ, а так пришлось использовать Тюрина и сейчас он притягивается к этому делу искусственно, необоснованно и надуманно”, – заявил Беляк.

По его словам, Тюрин в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России.

23 марта в Киеве возле гостиницы “Премьер Палас” застрелили экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Раненный в ходе перестрелки охранник смог открыть ответный огонь. Через несколько часов киллер скончался от полученных ранений в киевской больнице №17.

9 октября в Генеральной прокуратуре Украины заявили о завершении расследования, назвав имена всех заказчиков и исполнителей преступления. К организаторам относились заказчик Тюрин Владимир, посредник Тюрин Дмитрий, руководитель преступной группы Василенко Юрий (находится в розыске) и соорганизатор преступной группы Лось Александр (находится под стражей).

Исполнителями были Паршов Павел, который был убит во время совершения преступления, соучастник Левенец Ярослав (находится в розыске) и водитель Тарасенко Ярослав, который находится под стражей.

Источник – “Интерфакс“