В Германии определяют источник радиоактивного выброса в России

Как предполагают в Германии, радиоактивный выброс произошел на юге Урала. Авария на АЭС специалистами по радиационной защите исключена из списка причин.

Федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS) предполагает, что на юге Урала произошел выброс радиоактивного вещества рутений-106. В ведомстве не исключили, что выброс мог случиться в другом регионе юга России. Чиновники подчеркнули, что версия аварии на АЭС исключена.

В BfS отметили, что концентрация радиоактивного рутения крайне мала, и не представляет угрозы для здоровья человека.

Повышенный уровень содержания рутения-106 в атмосфере засекли шесть станций немецкой метеорологической службы, а также несколько станций в других странах Европы, в том числе Италии, Австрии и Украине. По оценкам специалистов, выброс произошел в последнюю неделю сентября.

Напомним, что “Гуляй Поле” писало о повышение концентрации рутения-106 обнаруженной в начале октября 2017 года в Киеве. Концентрация составила 1-2,2 мБк / м3, что существенно ниже допустимой концентрации данного изотопа, верхний предел которой определяется, как 500 мБк / м3.

Рутений-106 используется в медицине при лечении рака, и для создания так называемых РИТЭГов – радиоизотопных термоэлектрических генераторов – миниатюрных электростанций, которые вырабатывают электричество за счет тепловой энергии естественной ядерной реакции. РИТЭГ используется для питания спутников и навигационных устройств в море.

Источник – “Настоящее время“