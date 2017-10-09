Как СБУ ездить в Россию “запретила”

Пресс-центр СБУ 6 октября сообщил, что глава СБУ Василий Грицак инициировал “запрет поездок политиков и чиновников в РФ”. Необходимость такого шага вряд ли нужно доказывать, о ней говорилось много и давно. Каждый случай, когда журналистам удается выведать о визитах в Москву украинских деятелей или когда те сами объявляются в эфире российских телеканалов с антиукраинскими заявлениями, вызывает шквал возмущенных комментариев. Поэтому предложение Грицака можно было бы только приветствовать.

Однако на поверку эта инициатива оказалась, мягко говоря, сырой и недоделанной. В том же сообщении пресс-центра СБУ говорится, что юристы СБУ подготовили законопроект об “Ограничении визитов в РФ политикам, должностным лицам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям”. То есть вместо анонсированного запрета речь идет уже только об ограничении визитов. Если же заглянуть в текст законопроекта, то там в действительности вводится ограничение только для чиновников и вообще не упоминаются завсегдатаи российского телеэфира – украинские общественные деятели и политики, не занимающие должностей в органах власти и местного самоуправления. Фактически пресс-центр СБУ обернул не слишком вкусную инициативу своего шефа в красивую обертку с надписью, не соответствующей содержанию.

Но даже и для чиновников ограничение, согласно законопроекту, не вводится, а только может вводиться. А вводить или нет – это в каждом конкретном случае будут решать компетентные органы.

Дословно в проекте говорится о том, чтобы в законе “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины” было записано, что “право гражданина Украины на выезд из Украины может быть временно ограничено”, в частности, в том случае, когда “он является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и намерен посетить Российскую Федерацию”. Согласно упомянутому закону такое ограничение “вводится в порядке, предусмотренном законодательством”; “в случае введения такого ограничения орган, его введший, в однодневный срок уведомляет об этом гражданина Украины, относительно которого введено ограничение, и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы”.

То есть СБУ будет принимать такие решения только против отдельных чиновников в индивидуальном порядке. А всех остальных чиновников Госпогранслужба по-прежнему будет спокойно выпускать из Украины для визитов в Россию.

Такой порядок СБУ хочет распространить на всех чиновников, подпадающих под пункт 1 части первой статьи 3 Закона “О предотвращении коррупции”, включая высший эшелон власти, депутатов всех уровней, госслужащих, должностных лиц местного самоуправления, военных, судей, прокуроров, налоговиков, таможенников, полицейских и самих эсбэушников. Как видим, круг лиц очерчен достаточно широкий, однако совершенно непонятно, почему ограничения вводятся лишь в индивидуальном порядке.

Наверное, было бы целесообразно поступить наоборот: запретить визиты в Россию всем лицам из этого круга, а разрешения выдавать лишь в индивидуальном порядке и только в исключительных случаях. Не нравится – увольняйся.

А вот по отношению к остальным украинцам, не входящим в вышеупомянутые категории, можно было бы допустить запрет на поездки в Россию в индивидуальном порядке. Например, съездил в Москву, чтобы принять участие в пропагандистском телешоу, и говорил там гадости про Украину, – больше ездить не будешь. А нарушишь запрет – получишь штраф, или административный арест на пять суток, или исправительные работы до двух месяцев. И из Украины тебя вообще никуда больше не выпустят.

Доказать факт поездки в РФ такого деятеля не составит труда: вещдоком будет видеозапись шоу на российском телеканале с участием данной “говорящей головы”. Гораздо сложнее ситуация с теми, кто свою поездку не афиширует. Ведь напрямую в Россию никто (кроме Медведчука) не летает и не может полететь. Добираются в Москву обычно через Беларусь. И если украинский депутат тайно встречался в Москве с Сурковым или эфэсбэшниками, то обнаружится ли у него по возвращении из Беларуси в Украину штампик в паспорте о пересечении белорусско-российской границы – это большой вопрос. Та же ФСБ может заблаговременно обеспечить, чтобы никаких документальных следов этого визита не осталось. Остается надеяться, что у СБУ есть свои способы фиксировать тайные встречи украинских должностных лиц в Москве.

Для чиновников, нарушивших запрет, ответственность, конечно, должна быть не административной, а уголовной. В законопроекте СБУ это сделано: он пополняет Уголовный кодекс новой статьей 332-2, предусматривающей ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, а в случае действий, совершенных повторно или по предварительному сговору группой лиц, – лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Но этот плюс законопроекта перечеркивается его минусом: уголовное наказание предусмотрено только в случае, если чиновник посетил РФ “с целью нанесения вреда интересам Украины”. И нет вообще никакого наказания за нарушение запрета на поездки в РФ. А значит, запрет этот ровным счетом ничего не стоит.

Что же касается нанесения вреда интересам Украины, то этот факт еще нужно доказать в суде. И даже если СБУ зафиксирует, что украинский чиновник встречался, скажем, с Сурковым или с сотрудниками ФСБ и передавал им какую-то информацию, то как можно доказать вред интересам Украины, не располагая копией переданной информации? (Причем нужна не любая копия, а добытая законным способом.)

Поэтому целесообразно ввести запрет на поездки в РФ для всех чиновников и уголовное наказание – за любое нарушение этого запрета. Особенно важно ввести это для народных депутатов Украины. Конечно, тут можно возразить: ну, тогда вместо депутатов будут ездить их помощники и точно так же будут сливать информацию ФСБ – что изменится? Ответ в том, что помощников задержать и допросить гораздо легче, чем депутатов, пользующихся неприкосновенностью.

Но пока что мы видим со стороны СБУ желание скорее попиариться, а не ввести реально работающий запрет чиновникам на поездки в РФ. В той версии, которая предложена СБУ, этого запрета мало кто будет бояться, а народные депутаты его будут попросту игнорировать.

Источник – Юрий Вишневский, “Деловая столица”