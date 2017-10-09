Аграмунт. Смотрите, кто ушел

Испанский сенатор Педро Аграмунт был вынужден досрочно сложить с себя полномочия председателя ПАСЕ. Это произошло буквально за несколько дней до голосования в Ассамблее по этому поводу. И хотя он ушел в отставку сам, необходимость с позором покидать пост – серьезное предупреждение для тех западных политиков, которые захотят быть использованными Москвой.

А Москва, можно сказать, воспользовалась поездкой Педро Аграмунта на все сто процентов. Российской пропаганде необходимо было показать, что сам председатель ПАСЕ вместе с российскими депутатами посещает Сирию и обнимается с диктатором Башаром Асадом. И у Кремля все получилось. Дальнейшее развитие политической карьеры Аграмунта организаторов этой пропагандистской кампании мало интересовало. К тому же, всегда можно было объяснить, что председателю ПАСЕ мстят за его «смелый» поступок «бандеровцы», «американские агенты», «русофобы». Рассказывать о мести и русофобии в Москве умеют.

Конечно, для украинского читателя, может быть, не очень понятно, как западный политик мог так легко пожертвовать репутацией для какого-то полета в Сирию. Зачем это Аграмунту? Но западные политики тоже бывают разными. Нужно просто знать, что Аграмунт ‒ представитель старшего поколения Народной партии, правящей сегодня в Испании. В Украине мало кто понимает, что это за партия. В любом политическом справочнике вы узнаете, что это ‒ правоцентристы. Но на самом деле Народная партия появилась на руинах франкистской партии после демонтажа авторитарного режима ‒ и вскоре вытеснила с политической арены настоящих центристов, стала единственной альтернативой левым. Ее учредителями стали бывшие чиновники режима Франко, вынужденные согласиться с демократией. Но отношение к демократии у многих из них такое же, как у бывших коммунистических функционеров.

Эти люди пользуются демократией, но презирают ее. А уважают они силу. К тому же ‒ учитывая опыт успешной жизни при авторитарном режиме, ‒ эти люди нередко являются профессиональными приспособленцами. У Аграмунта наверняка не было никаких проблем с российским военным самолетом еще и потому, что современная Россия похожа на ту франкистскую Испанию, в которой прошла его молодость. Именно в этом самолете ‒ а вовсе не в кресле главы ПАСЕ ‒ испанский парламентарий, похоже, был среди своих.

Источник – Виталий Портников, “Крым.Реалии”