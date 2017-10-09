СБУ разоблачили попытку ФСБ завербовать украинца

СБУ сообщает о участившихся попытках вербовки российскими спецслужбами украинских граждан. На Черниговщине один из местных жителей сам обратился в СБУ и дал показания об обстоятельствах его вербовки ФСБ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки спецслужбами России жителя Черниговской области.

Правоохранители установили, что украинец нелегально работал в России и попал в поле зрения спецслужб РФ, которые давлением и угрозами заставили мужчину согласиться на сотрудничество, сообщается на сайте СБУ.

Угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство, представители ФСБ заставили работника вернуться в Украину и собрать информацию о количестве личного состава и техники украинских военных подразделений в приграничных с Россией районах. Мужчина также должен был предоставить сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещении военных объектов и конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов. После выполнения задания он должен был прибыть в РФ и передать информацию своим “кураторам”.

Вернувшись в Украину, черниговец сразу связался с сотрудниками СБУ и дал показания относительно обстоятельств вербовки иностранными спецслужбами и поставленных перед ним заданий.

СБУ призывает украинцев воздержаться от визитов в Россию, отмечая, что факты вербовки граждан Украины российскими спецслужбами становятся массовыми.

Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако учитывая, что житель Черниговщины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности.

Напомним, в ноябре прошлого года Служба безопасности Украины сообщила, что расследует более 30 уголовных производств по фактам вербовки украинских военных моряков российскими спецслужбами.

Источник – “Левый Берег”