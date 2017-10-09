Луценко: Вороненкова “заказал” уголовный авторитет

Заказчиком убийство в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова стал подконтрольный ФСБ уголовный авторитет Владимир Тюрин

Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

Убийство было заказным. Преступления такого уровня раскрываются чрезвычайно редко”, – отметил Луценко, подчеркнув, что это преступление удалось раскрыть до уровня заказчика.

“Убийство Вороненкова связано с его показаниям о присутствии российских войск на территории Украины, а также в деле о государственной измене Виктора Януковича…. Российские спецслужбы подготовили план его физического устранения, как свидетеля. Фактическим заказчиком убийства по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденного следствием, был подконтрольный ФСБ уголовный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич, гражданин Российской Федерации 1958 года рождения”, – сообщил Луценко.

Чуев ранее был судим за групповое изнасилование, кражу и хулиганство. Он известен как лидер Братской уголовной группировки. К тому же у заказчика был и личный мотив – 8 лет назад он был гражданским мужем Марии Максаковой, которая на момент убийства Вороненкова была его женой.

Источник – “ДС“