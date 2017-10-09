ЕС придумал, как обернуть “Северный поток2” в убыток России

Евросоюз хочет заблокировать инвестиции в российский проект газопровода “Северный поток-2”, изменив газовые директивы

Об этом сообщается в материале польского издания Rzeczpospolita, информирует “Польское радио”.

В конце ноября Европейская комиссия будет инициировать пересмотр газовой директивы – правила третьего энергетического пакета могут охватить такие проекты, как Северный поток-2. Как отмечает издание, новые требования должны касаться всех проектов, которые будут запущены с 1 января 2018 года.

Если такие правила вступят в действие, “Газпром” будет обязан их выполнить. Это в свою очередь сделает проект Nord Stream 2 убыточным, пишет газета.

В Европейской комиссии сейчас продолжаются консультации относительно планируемых изменений.

“Если они получат поддержку главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и их одобрит большинство евродепутатов и правительств стран ЕС, это будет означать конец усилий России монополизировать поставки в Европу газа в обход Украины”, – сказано в статье.

Ранее правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, дающий возможность помешать строительству газопровода “Северный поток – 2”. После этого компания Nord Stream 2 разработала альтернативный вариант маршрута российского газопровода “Северный поток-2” в обход Дании.

Напомним, европейский комиссар по энергетике Ариас Каньете заявил, что Газопровод “Северный поток-2” не будет способствовать целям энергетической политики Европейского Союза, в частности, диверсификации поставщиков.

Источник – “Польское радио“