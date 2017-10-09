В Крым приехали к оккупантам “засекреченные” украинцы

Имена участников съезда “украинских диаспор” в Крыму, прибывших из различных областей Украины, разглашаться не будут в целях их безопасности

Об этом сообщил “глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений” Заур Смирнов.

“На форум прибыли и представители некоторых областей Украины, но их имена не будут разглашаться в целях безопасности и во избежание угрозы жизни в Украине”, – сказал Смирнов.

Ранее сообщалось, что оккупанты в аннексированном Крыму организовывают съезд представителей украинских диаспор.

Источник – РИА Новости