Путин легализировал иностранцев в своих войсках

Российская армия сможет привлекать военнослужащих-иностранцев к боевым действиям, а также к антитеррористическим и миротворческим операциям за пределами РФ

Это следует из указа президента Российской Федерации Владимира Путина о внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы.

В указе говорится, что военнослужащие-иностранцы участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, а также участвуют в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами территории РФ.

Кроме того, согласно указу, с военнослужащими-призывниками не ранее, чем за один месяц до истечения срока службы может быть заключен контракт на год. В документе говорится, что речь идет о военнослужащих срочниках, изъявивших желание поступить на службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в миротворческих или антитеррористических операциях за пределами России, либо для участия в походах кораблей.

Также согласно указу, контракт о прохождении военной службы на срок до одного года может быть заключен с гражданином, пребывающим в запасе. Речь идет о гражданах, изъявивших желание поступить на службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в миротворческих или антитеррористических операциях за пределами России, либо для участия в походах кораблей.

Источник – “Интерфакс“