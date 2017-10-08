Латвия получила от Великобритании десятки бронемашин

Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии получили от Великобритании 65 из 123 боевых разведывательных гусеничных бронемашин в рамках заключенного между двумя странами в 2014 году договора о покупке этих машин

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил латвийских ВС разделен на несколько этапов и очередей, сообщает портал Baltnews со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

В рамках этого проекта планируется поставить 123 единицы бронетехники.

Как сообщается, бронетехника предназначена для создания механизированного подразделения в стране. Перед поставкой она проходит капитальный ремонт и модернизацию.

В сообщении также говорится, что поставки запланированы до 2020 года. В основную сумму договора вошли: полное обновление и капитальный ремонт 123 платформ, запчасти, обучение специалистов Латвии. Все это будет стоить 46,6 млн евро.

Источник – Baltnews