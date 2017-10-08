“Склонен к предательству”. Как сложилась судьба украинских перебежчиков из Крыма

За три года российской оккупации в Крыму осталась служить лишь треть от общего числа силовиков, изменивших Украине.

Остальных либо уволили, либо отправили на Кавказ, Дальний Восток, в Сибирь или даже в Сирию, пишет журнал Новое Время.

Перевод в горячие точки и отдаленные регионы

“Предателей никто, никогда и нигде не любит. И запись “склонен к предательству” в личном деле никогда не улучшит карьеру, – поясняет Юрий Смелянский, эксперт организации Майдан закордонних справ, отслеживающей судьбу оккупированного Крыма. – Свою лояльность им придется доказать”.

В РФ отправили 40% оставшихся в Крыму пограничников. Из 12 тыс. бывших сотрудников украинской милиции почти треть уволили в первые три месяца после аннексии, поскольку они не прошли переаттестацию в российской полиции.

Те, кого переводили в Россию, помимо горячих Чечни и Дагестана, получали назначения далеко не в самые престижные регионы РФ. “ФСБ – это прежде всего работа с гостайной, поэтому доверять предателям работу в Крыму нельзя, ведь можно оставить “кротов” [спецагентов], – поясняют НВ в контрразведке СБУ. – А сослать по одному в отдаленные регионы под надзор других сотрудников ФСБ – вполне. Так они [дезертиры] не доставляют проблем”.

В украинской спецслужбе отслеживают жизненные пути некоторых своих бывших коллег. К примеру, бывшие эсбэушники из Севастополя Константин Стародумов и Николай Захарюгин оказались в Карелии и Мурманской области соответственно. Двоих представителей руководства севастопольской контрразведки Сергея Бережного и Виталия Тихонова перевели во Владикавказ. Их коллегу из солнечной Феодосии Кирилла Кириченко отправили в Республику Коми, а еще одного контрразведчика – Александра Иванова – “сослали” в Сибирь, в Томскую область.

Как доказывают лояльность оставшиеся в Крыму предатели

Оставшимся в Крыму силовикам, чтобы доказать свою лояльность, приходится вести политические дела в отношении проукраинского населения полуострова и крымских татар. “Самую грязную работу поручают делать предателям. И мы знаем, что они причастны к пыткам, – говорит крымчанка Валентина Самар из Центра журналистских расследований (ЦЖР). – Это касается дезертиров из прокуратуры, СБУ и полиции”.

По данным ЦЖР, скандальное дело крымского режиссера Олега Сенцова, приговоренного оккупационными властями РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, вели сразу четыре перебежчика из рядов СБУ: Дмитрий Васильков, Александр Кулабухов, Александр Зинченко и Сергей Марков. Причем последнего причастность к одному из самых грязных политических дел с момента аннексии не спасла – проходить дальнейшую службу его отправили в Рязанскую область.

Следствие против журналистов ЦЖР вела бывшая эсбэушница Марина Савчук. Перебежчик из СБУ Олег Киндюшенко проводил обыск на крымскотатарском телеканале ATR в январе 2015 года. А другой дезертир – Алексей Сердюк – вел дело о якобы причастности видных деятелей крымскотатарской общины к запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир аль-Ислами.

Из Крыма в Сирию

Среди бывших украинских военных ротации и увольнения были не столь массовыми, как в случае с другими силовиками. По прикидкам военного эксперта Олега Жданова, на материковую Россию перевели не более 10% дезертиров, еще 30–40% остались служить в Крыму. А кто‑то согласился поехать в горячие точки в Сирии или Донбассе. “На сегодня половина из тех, кто пошел служить в Вооруженные силы РФ, уже уволилась, в том числе из‑за не самого лучшего отношения к ним со стороны новых сослуживцев”, – говорит Жданов.

В первую очередь под ротационный молот попали высшие военные чины. В итоге нынешнее руководство Черноморского флота сплошь состоит из россиян, многие из которых прошли службу на Северном флоте.

А бывший командующий Военно-морскими силами Украины, контр-адмирал Денис Березовский после аннексии был понижен до заместителя, а затем, в 2015 году, отправился в Москву обучаться в Академии генштаба РФ. Его заместители вице-адмирал Сергей Елисеев и контр-адмирал Дмитрий Шакуро получили переводы на равнозначные должности в Балтийском и Каспийском флотах РФ соответственно.

Первые переводы личного состава из Крыма в горячие точки РФ и другие регионы страны-оккупанта, по данным центра Информационное сопротивление, состоялись еще в 2014‑м.

А в декабре 2015 года минобороны РФ отрапортовало, что первые бойцы из Крыма вернулись после выполнения боевых задач в Сирии. По данным СБУ и крымских журналистов-расследователей, речь идет о военнослужащих 126‑й бригады Черноморского флота РФ, созданной на базе бывшей украинской 36‑й бригады береговой обороны, которая практически полным составом изменила присяге в марте 2014‑го.

В начале марта 2014 года 36-ю бригаду береговой обороны ВМС Украины в перевальном блокировали российские военнослужащие без распознавательных знаков на форме.

В том же 2015‑м, только несколькими месяцами ранее, с куда меньшей помпой в Севастополь доставили первый груз-200 – убитых. “Уже около десятка трупов привезли в Севастополь, их отправляют в Сирию на войну. Десять гробов поступило в Севастополь, и это только в Севастополь”, – заявил тогда лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

А в 2017‑м власти РФ пошли дальше. Они пересмотрели свое обещание о том, что крымские призывники-срочники станут проходить службу исключительно на полуострове. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, с весны этого года юноши из Крыма и Севастополя будут служить “во всех уголках нашей страны”.

Источник – “Новое Время”