Рубль уходит в штопор

Минэкономразвития считает, что уже в октябре российская валюта начнет дешеветь и по итогам декабря средний курс составит 63 рубля. Сейчас доллар стоит около 58 рублей. Аналитики соглашаются, что доллар будет постепенно дорожать, но разброс их оценок высок — от умеренных 60 рублей до обвала к отметке в 70 рублей за доллар.

Прогнозисты из Министерства экономического развития полагают, что в четвертом квартале этого года цены на нефть и курс рубля будут падать. Соответствующие оценки содержатся в материалах к поправкам в федеральной бюджет на текущий год.

Стоимость барреля российской смеси Urals в октябре составит $51 за баррель, в ноябре — $49, в декабре — $47. В среднем за четвертый квартал — $49, за год — $49,9.

Между тем, по данным Министерства финансов, средняя цена нефти марки Urals по итогам января — сентября 2017 года составила $50,55 за баррель. Средняя цена в сентябре 2017 года сложилась в размере $54,24 за баррель. В пятницу, 6 октября, марка Brent торговалась в диапазоне $55-56, что означает стоимость российской нефти на уровне $52-54 за баррель.

Удержаться возле отметки $58-59 за баррель Brent, которая наблюдались в конце сентября, котировкам не удалось, и теперь следующий уровень, который предстоит преодолеть спекулянтам — это $55. Впрочем, есть вероятность, что цены оттолкнутся от текущих значений и развернутся вверх.

Минэкономразвития вместе с просадкой нефти ждет и ослабления рубля. Прогноз такой: 60,8 руб за доллар в октябре, 62,1 руб в ноябре и 63 рубля в декабре. Средний курс за четвертый квартал — 62 рубля, за год — 59,4 руб за доллар.

Для сравнения: средний курс в третьем квартале составлял 59,7 руб, а стоимость американской валюты на 20:00 по московскому времени 6 октября составляла 58,2 руб.

Аналитики, так же как и Минэкономразвития, ждут ослабления рубля. Но у них разброс оценок очень высок: от умеренных до ожиданий обвала российской валюты.

Оценки Минэкономразвития полностью отвечают нашим ожиданиям, говорит Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка. На курс рубля в четвертом квартале будет оказывать давление многие факторы: действия ФРС, дефицит ликвидности на рынке, выплаты российских компаний по внешнему долгу.

«Более того, цены на нефть так и не смогли закрепиться выше отметки 58 долларов за баррель, что также будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля. Существенно ситуацию изменит очередная порция обсуждений в Конгрессе США об ужесточении санкций в отношении России, которые могут заставить крупных инвесторов отказаться от планов по покупке госдолга России», — полагает он.

Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич называет данный прогноз достаточно консервативным. Скорее всего, рубль по итогам ноября и декабря будет выше, полагает он. Аналитик отмечает, что ожидает, что до конца года нефть марки Brent сохранит позиции в коридоре $55-60 за баррель.

«В такой ситуации средний курс доллара в последние месяцы будет держаться в районе 60 рублей, что ниже представленного прогноза», — считает Зварич.

Такого же мнения придерживается Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал». Он отмечает, что до конца осени действительно можно ожидать ослабления позиций рубля с текущих уровней, а к концу года коррекция может усилиться вслед за подъемом ставок на зарубежных рынках, сокращением привлекательности рублевых доходностей и ростом профицита ликвидности в банковской системе РФ. «Тем не менее, мы не ожидаем укрепления доллара выше 62 руб., а среднее значение ближе к концу года скорее будет находиться вблизи 60 руб», — резюмирует он.

В тоже время, аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко полагает, что оценки министерства слишком осторожны.

По его мнению, к концу года количество факторов, способных даже не снизить, а обвалить курс рубля, будет расти.

Во-первых, в четвертом квартале многим российским корпорациям предстоит выплатить внешний долг, номинированный в валюте, а перед этим придется эту валюту закупать. Когда они выходят на валютный рынок с большими объемами, то всегда двигают курс, так было, например, в 2014 году. Вероятно также, что в оценку министерства заложено снижение цен нефть, которое должно произойти из-за того, что участники рынка осознают, что договоренность ОПЕК о снижении добычи на самом деле соблюдается далеко не полностью и не всем.

«По моим оценкам, даже наша страна перед началом действия соглашения спешно наращивала добычу, чтобы потом ее сокращать», — говорит аналитик. Участники рынка должны рано или поздно понять, что все стороны нефтяного рынка действовали аналогично.

Следующий фактор ослабления рубля — это сокращение спреда между ключевой ставкой в РФ и ставками развитых стран, в частности, США. ЦБ последовательно снижает ставку, стараясь не зажимать денежную массу, которая и так сокращается из-за отзывов лицензий, а ФРС США, наоборот, провозгласила курс на сильный доллар и будет свою ставку повышать.

Таким образом, пространство для заработка на операциях кэрри-трейд сокращается, и вскоре кэрри-трейдеры могут начать выводить средства из российских активов и переводить их в валюту, что может привести к росту курса доллара.

Аналитик считает, что курс доллара до конца года может подняться даже до 65 рублей, и «это без учета действий госкомпаний на валютном рынке». Если госкомпании будут проводить свои интервенции, то курс легко может преодолеть планку в 70 рублей.

Источник – Петр Олехин, “Газета.Ру”