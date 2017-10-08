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Новости

Керри поддержал идею введение миротворцев на Донбасс

"Новое Время"
08 октября 2017
Бывший глава Государственного департамента США Джон Керри заявил, что миротворческая миссия ООН должна присутствовать на всей территории Донбасса

Миротворцы должны быть размещены по всей неконтролируемой Украиной территории, а не лишь на линии разграничения, в интервью изданию “Новое время” сообщил бывший глава Госдепа США Джон Керри.

Он подчеркнул, что особо их присутствие важно на неконтролируемом Украиной участке границы с Россией. Как неоднократно подчеркивали власти Украины, именно через неконтролируемый участок границы РФ перебрасывает на Донбасс свои войска, военную технику и наемников.

“Мне кажется, глупо вводить миротворцев лишь на линию разграничения, потому что это стало бы признанием того, что именно это самая важная демаркационная точка. А мы ведь знаем, что на самом деле проблемный участок – это неконтролируемая украинско-российская граница. Вот там нужны миротворцы с пониманием интересов украинского суверенитета. Присутствие миротворческой миссии ООН необходимо на всей территории Донбасса, а мандат должен быть максимально широким, чтобы укрепить тем самым полномочия ОБСЕ”, – сказал Керри.

Источник – “Новое Время”

Tags: донбасс, керри, миротворцы

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