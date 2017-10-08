Как Волкер с Сурковым могут испортить юбилей Путину

Прологом к любым серьезным переговорам сегодня служит пассаж Курта Волкера о том, что «Россия зашла слишком далеко».

Встречу специального представителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в Белграде можно назвать первой рабочей встречей – после августовского знакомства в Минске. Впрочем, следует сразу внести ряд уточнений, как в отношении этой конкретной встречи, так и самого текущего формата.

ПОЧЕМУ БЕЛГРАД

Стоит вспомнить, в частности, почему именно рандеву уполномоченных происходят в таких экзотических местах – к примеру, Виктории Нуланд в ее бытность заместителем госсекретаря США по Европе и Евразии (2013-2017) приходилось встречаться с Сурковым де-факто на базе ВМФ РФ в Калининградской области. Дело в том, что Владислав Сурков находится под действием санкций ЕС и США за организацию военных преступлений России в Крыму и на Донбассе, и поэтому лишен возможности свободного передвижения по странам Запада. В данном случае выбор Белграда – сербский министр иностранных дел Ивица Дачич уже успел похвастать фактом проведения переговоров Волкера и Суркова именно в сербской столице как якобы указующим на “рост влияния Белграда в международных делах” – обусловлен положением Сербии как еще одной передовой новой холодной войны. Причем, в отличие от Беларуси, чьи маневры между Киевом и Москвой никак не способны отменить того факта, что наш северный сосед входит во все военные и экономические блоки, возглавляемые Россией – Сербия является кандидатом в члены ЕС, а ее общество откровенно разделено наполовину между западным и пророссийским векторами.

Поэтому, хотя с одной стороны, выбор места встречи после Минска явно был за американской стороной, и политес был соблюден, но впечатление “вызова Суркова на ковер” неистребимо. В особенности его усиливает высокая секретность переговоров и накачка публичных ожиданий – как самим Куртом Волкером, не упускающим возможности пообщаться со СМИ, в том числе и наиболее враждебно настроенными, так и украинскими парламентариями, в присущем им эмоциональном стиле обсудившими изменения в законодательном статусе оккупированных Россией территорий. Несомненно, парламентское представление, чем-то напомнившее классический пример из произведений Джонатана Свифта “с какой стороны разбивать яйцо”, главной своей целью имело наполнение переговорной папки Курта Волкера. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на объективные обстоятельства и факторы, довлеющие над этой белградской встречей.

Так, Европа поглощена Каталонией и началом переговоров о трехсторонней коалиции в Германии, Америка – проблемами КНДР, Ирана, реформы здравоохранения и трагедией в Лас-Вегасе, Россия – обернувшимся брутальными протестами празднованием 65-летия Владимира Путина, обидными поражениями в Сирии и эпидемией телефонного терроризма. Поэтому, с точки зрения информационной повестки дня, встреча Волкера и Суркова “звезд с неба не хватает” и кроме высказывания “надежд на конструктив”, как и от прошлых подобных встреч, в публичном смысле от нее ничего ожидать не приходилось.

СКОЛЬКО ВЕСИТ СУРКОВ

Непубличные же ожидания всегда мифологизируются.

К примеру, над экспертным сообществом к востоку от Вислы продолжает реять миф о некоем неофициальном тайном статусе Владислава Суркова, который и впрямь является одним из архитекторов путинского режима. Однако забывают, что к сегодняшнему дню его личное влияние при кремлевском дворе порядком увяло – причем падение это произошло довольно давно, еще в 2011-12 годах, когда игры в либерализм при Медведеве вывели на улицы сотни тысяч жителей Москвы. Сурков – человек из первого срока ВВП, когда он удачно перепрыгнул с яхты Ходорковского на флагман Путина, и среди прочих создавал режим управляемой подцензурным телевидением фасадной демократии. Но уже не первый год роль Владислава Суркова – это дела политического полусвета, а именно непризнанные “государства”, финансированием и управлением которых из Москвы он делегировано руководит. В современных российских условиях ватной изоляции со стороны Запада и пренебрежения со стороны Китая функция выживающего под санкциями Суркова примечательна, но ее нельзя сравнить по весу с дюжиной других чиновников вокруг Путина.

Кроме того, никакой стратегической линии по Донбассу у Владимира Путина нет – тактическая же линия состоит в насколько возможном сохранении нынешнего статус-кво, в надежде на утомление США в частности и Запада в целом, имитации диалога. Заметно, например, что за последний год крупные российские компании разных форм собственности аккумулировали на своих счетах более $100 млрд, а ЦБ РФ продолжает скупать золото – это указывает на расчет “пересидеть” худые годы. В самом пессимистическом случае – точечно, а как максимум, в рамках секторов, Москва предвосхищает углубление санкций, нарастающие проблемы с газовой и другой своей лоббистской политикой в Европе. Очевидно, что – в особенности в контексте того, что положение России в Сирии окончательно запуталось – Кремль не решается на новое обострение на украинском фронте. Наконец, российская элита тревожно ожидает февраля, когда Белый Дом по закону обязан представить Конгрессу некий доклад о том, как выглядит система криминальной российской власти и насколько глубоко она проникла в западные структуры.

КОМУ ДОКЛАДЫВАЕТ ВОЛКЕР

Но вряд ли стоит слишком серьезно относиться к этой новой мифологизированной конструкции (канадский аналог “акта Магницкого” и то выглядит практичнее), поскольку никаких абстракций и формальностей Кремль давно не понимает, а над порицанием открыто смеется. Вполне возможно, что речь в Белграде шла о конкретном наполнении этого доклада, который, похоже, в какой-то своей части должен стать публичным. США, таким образом, продолжают действовать через “личные интересы” российской элиты – но известно, что даже крах всех российских частных банков пока может быть купирован национализацией. Белый Дом, похоже, находится на этапе оценки степени полезности услуг России на Большом Ближнем Востоке и в корейском вопросе – и только если она “будет взвешена и найдена легкой”, Вашингтон вновь осложнит состояние ее внешней торговли и зарубежных активов.

Но здесь уместно задать вопрос – уполномочен ли Курт Волкер обсуждать с россиянами подобную тематику? Забавно, что те изменения, которые так или иначе происходят в структуре обеспечения внешней политики США при Дональде Трампе, не позволяют дать простой ответ на этот вопрос. Так, в момент, когда Курт Волкер был назначен на свою нынешнюю должность, которую до сих пор довольно трудно адекватно перевести – он однозначно выступал в качестве преемника Виктории Нуланд. Однако, несмотря на всю ту дезорганизацию, каковая преследует Госдепартамент при Рексе Тиллерсоне, 3 октября Сенат США поддержал кандидатуру техасца Уэса Митчелла, создателя вполне себе “неоконсервативного” Центра анализа европейской политики, на должность заместителя госсекретаря по Европе и Евразии.

Биография господина Митчелла, знатока чешского и фламандского языков не оставляет сомнений в том, что, как и Волкер, Митчелл начинал в разведке, а деятельность созданного им аналитического центра – в том, что новый замгоссекретаря является атлантистом. Более того, уже некоторое время не факт, что, во-первых, начальником Митчелла останется Тиллерсон, и во-вторых, что Тиллерсон был когда-либо руководителем для Волкера. Собеседниками Курта Волкера в Вашингтоне скорее всего являются советник по национальной безопасности Герберт МакМастер и руководство силовых ведомств, а также глава администрации президента США генерал Келли, недавно взбешенный тем, что его смартфон подвергался вторжениям “неизвестных”…

А что касается Уэса Митчелла, то большинство свежих упоминаний о нем и его организации связано с противостоянием России на Балтике и на Черном море. Отсюда ясно, что независимо от рутины дипломатических событий США практически окончательно вернулись в своих отношениях с РФ в логику “холодной войны на новых рубежах”. И даже к чему-то вроде переходного периода от второго срока Билла Клинтона (когда кошмаром Кремля стала Мадлен Олбрайт) к середине правления Буша-младшего, когда Россию трясло от “цветных революций”. Просто сегодня эта драма происходит на новом технологическом этапе и в совсем другой Европе, а также с учетом осознания Америкой новых угроз и продолжения экономической и внутренней политической деградации РФ, которую все тяжелее скрыть.

КАК ПРОДАТЬ КАПИТУЛЯЦИЮ

Этими обстоятельствами и мотивируется карта условий, предлагаемая Волкером Суркову (или, если угодно, Трампа – Путину), а именно: сначала вывод российских войск с Донбасса, потом все остальное. При этом Кремлю пока затруднительно продать такую явную капитуляцию внутри страны – весной следующего года 65-летнему диктатору предстоит продемонстрировать, что он “молод и силен”, что его поддерживает на новый шестилетний срок не менее двух третей подданных.

Проблема Путина, в то же время, состоит в том, что он затянул два конфликта, выиграть в которых не способен, и если с точки зрения пропагандистской обработки населения и отведения этим шантажом от себя наиболее болезненных ударов такая ситуация долгое время его устраивала, то с содержательной стороны его положение ухудшается. Внутри российской элиты лояльность увядает, скандалы, банкротства и судебные процессы 2017 года показывают, что былого сплочения нет и “кланы” больше не доверяют друг другу, сражаясь за уменьшающееся пастбище.

Другое дело, что хотя время на стороне Украины и ее западных союзников, точный прогноз крушения российского режима и сценарий смены власти сегодня не даст никто, поскольку за 18 лет при власти Путин практически полностью уничтожил субъект для переговоров в отношении “пакта элит”. Отсюда и катастрофизм любых существующих сценариев. Между тем, если у США и есть какая-то стратегия по поводу России, то она минимально (как и все последние 26 лет) состоит в том, чтобы ядерное оружие не расползлось по дюжине очередных “новых независимых государств”.

Важной частью этой проблемы является группировка российских войск в оккупированных РФ районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Тот или иной международно-правовой формат (а заметим, что канал связи между Пентагоном и российским Генштабом в последнее время гораздо более оперативен) коммуникаций Вашингтона и Москвы, несколько неожиданно для последней, так верившей в “фактор Трампа” низведенной до уровня Тегерана и Пхеньяна выглядит на фоне базовых задач США в Евразии несколько второстепенным.

В то же время имеет смысл обратить внимание на недавние экспертные встречи высокого уровня в Вашингтоне (организованные под зонтиком Politico), где – неожиданно – Украина вырвалась на первое место в списке внешнеполитических приоритетов США вперед Ближнего Востока и КНДР и была названа “опорой” (the fulcrum) могущества Запада. Учитывая, что окружение Дональда Трампа все быстрее очищается от изоляционистов и прочих мечтателей на тему раздела ответственности за мировой порядок с той же Россией, а соответствующие структуры на самых верхних этажах заполняются людьми атлантистских и неоконсервативных взглядов – перспективы Кремля как-либо договориться с Вашингтоном по украинскому вопросу без “потери лица” выглядят все более призрачными.

Прологом к любым серьезным переговорам сегодня служит пассаж Курта Волкера о том, что “Россия зашла слишком далеко”, а зависшим над Москвой топором – все те меры, которых у США еще целый чемодан, а вот Кремль за четыре года свою колоду уже практически полностью израсходовал. И не только в Украине, но и в Сирии, и на Дальнем Востоке. Отсюда, наиболее вероятно, что за пределами округлых формулировок “удовлетворения” и “конструктива” (сам-то Курт Волкер всю свою повестку дня изложил публично в предшествовавшие белградской встрече дни) Владиславу Суркову было вручено лаконичное, но информативное поздравление президента России с юбилеем. Напрямую касающееся как перспектив внутренней стабильности в РФ, так и судьбы ее самых крупных состояний, хранящихся на Западе. Учитывая обволакивающую секретность белградской встречи, можно вспомнить, что какое-то такое же “поздравление” привез весной 2014 года в Москву тогдашний швейцарский президент Дидье Буркхальтер.

Поэтому, по словам самого Суркова, и это после всех истерик в том же вопросе резолюции ООН по статусу теоретически возможных миротворцев “большинство противоречий были признаны преодолимыми”. Преодолевать эти противоречия будут во всех существующих форматах, но – можно быть уверенными – раньше президентских “выборов” в РФ никак не преодолеют, а исчезнут эти противоречия только после “смены режима” в Москве. Тем более, что с недавнего regime change, впервые после Ливии, вновь перестало быть ругательным афоризмом во внешнеполитическом Вашингтоне.

Источник – Максим Михайленко, “Деловая столица”