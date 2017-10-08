СБУ представило доказательства российских военных преступлений в Украине

Российские военные причастны к военным преступлениям в Украине и Сирии. Наемники российских ЧВК – военнослужащие российской армии, по нормам российского законодательства.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ), Василий Грицак провел в субботу 7 октября 2017 года брифинг для прессы. На брифинги были обнародованы результаты расследования СБУ деятельности российских кадровых военных и частных военных компаний (ЧВК) в Украине.

В понедельник 9 октября 2017 года СБУ передаст материалы расследования в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), для возбуждения уголовных дел в отношение ряда подозреваемых лиц. Все подозрения СБУ выдвинуты в адрес российских кадровых военных и наемников из числа сотрудников ЧВК.

«Надеемся, что ГПУ нас поддержит», – высказал свою уверенность в поддержке инициатив СБУ со стороны ГПУ Василий Грицак.

Основная часть представленных на брифинге материалов касается ЧВК «Вагнера», подробным расследованием деятельности занимались следователи СБУ. Следователям удалось собрать обширную доказательную базу по военным преступлениям наемников из этой российской частной армии.

ЧВК «Вагнера» в структуре российских вооруженных сил.

Глава СБУ Василий Грицак опирается на следующий факт, согласно российскому федеральному закону «О воинской обязанности и воинской службе» в редакции от 28 декабря 2016 года, военнослужащие, граждане проходящие воинские сборы, а также граждане находящиеся в мобилизационном резерве – считаются исполняющими обязанности воинской службу, в случае их участия в боевых действиях, выполнения ими задач в условиях чрезвычайного или военного положения, военных конфликтов, а также участие в антитеррористических операциях и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. В законе особо подчеркивается, что выполнение антитеррористических задач и деятельность по поддержанию международного мира и безопасности может осуществляться за границами Российской Федерации (РФ).

Исходя из этого, следователи СБУ делают вывод, что сотрудники ЧВК «Вагнер» являются военнослужащими вооруженных сил РФ. Косвенно это подтверждает и рост расходов закрытой части российского бюджета на 18%, которые отождествляют с расходами на оборону и государственную безопасность.

Не менее существенным доказательством того, что сотрудники ЧВК «Вагнера» являются кадровыми военнослужащими, является установленный факт награждения сотрудников военной компании государственными наградами в Кремле. В распоряжение СБУ есть фотография награжденных руководителей ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, Александра Кузнецова, Андрея Трошева и Андрея Богатова с Владимиром Путиным после закрытой церемонии награждения.

Тут следует сделать небольшое пояснение, несмотря на то что де-факто ЧВК в России давно существуют, тем не менее, до сих пор не существует законодательства регулирующего их деятельность. Фактически до внесения поправок в законно о воинской обязанности и службе – никакой специальной законодательной базы для ЧВК не было, да и нет до сих пор. Более того

В Государственную думу РФ уже дважды вносились проекты соответствующих федеральных законов: «О частных военных компаниях» депутата Алексея Митрофанова и «О частных военно-охранных компаниях» депутата Геннадия Носовко. Однако обе эти инициативы получили отрицательные отзывы профильных ведомств. Поэтому в своей деятельности ЧВК опираются на 9 статью федерального закона «Об обороне», который позволяет гражданам «создавать организации и общественные объединения, содействующие укреплению обороны», что вызывает возражение у силовых ведомств.

Интересна и структурно-организационная схема устройства ЧВК «Вагнера». Начнем с иерархии подчинения. По представленным на брифинге СБУ данным ЧВК «Вагнера» подчиняется первому заместителю начальника Генерального штаба (ГШ) российской армии, генерал-полковнику Николаю Богдановскому, курирующему вопросы российской агрессии против Украины. В тоже время, ЧВК «Вагнер» находится в непосредственном оперативном подчинении у командующего, так называемого, «второго армейского корпуса «ЛНР» генерал-майора Евгения Никифорова, являющегося на самом деле, с января 2017 года, командующим 58 российской армии.

Примечательно то, что в Украине все остальные незаконные военные формирования (НВФ) «ЛНР» и лично Игорь Плотницкий – находятся в подчинении у исполнительного директора ЧВК «Вагнер», полковника Дмитрия Уткина.

По своей структуре сама ЧВК «Вагнера», хотя и считается батальонной тактической группой, больше напоминает мотострелковую бригаду, к которой близка и по своему общему численному составу:

Хорошо известен и нынешний руководящий состав ЧВК «Вагнера». Есть основания утверждать, что ЧВК «Вагнера» изначально является проектом российских спецслужб. Об этом свидетельствует и тот факт, что основным местом тренировки бойцов подразделений ЧВК является база Главного разведывательного управления ГШ, расположенная в селе Молькина, Краснодарского края.

«Этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам публично заявлять международному сообществу «их там нет» или «мы их туда не посылали», – подчеркнул Василий Грицак.

СБУ удалось установить участие ЧВК «Вагнера» в боевых операциях в Украине и Сирии. Были установлены 1570 имен и личных данных боевиков ЧВК «Вагнера», в том числе тех, кто погиб на территории Украины. Всего по оценкам СБУ в составе ЧВК «Вагнера» – более 5000 человек.

ЧВК «Вагнера» в Украине

Российские наемники из ЧВК «Вагнера» принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Они участвовали в штурме аэропорта «Луганск», в боях под Дебальцево, Санжаровкой, Уткино и других боевых операциях. Также ЧВК «Вагнера» считают причастными к ликвидации лидеров НВФ: Александра Беднова, более известного, как – «Бэтман»; Алексея Фоминова – «Фома»; и Сергея Косогорова – «Атаман Косогор».

Особое место в следственных материалах занимает сбитый в луганском аэропорту Ил-76, в причастности к этому теракту подозревают бойцов ЧВК.

СБУ удалось идентифицировать нескольких сотрудников ЧВК «Вагнер» воевавших в Украине. Существует список полностью идентифицированных наемников воевавших в Украине.

О нескольких наемниках ЧВК «Вагнер», участвовавших в боевых действия в Украине, на сегодняшний день известны только некоторые их личные данные и занимаемые ими по службе должности, более подробную информацию еще следует установить. Однако, даже такой список российских граждан принимавших участие в боевых действиях против украинских сил задействованных в АТО весьма впечатляет:

Выяснен и список потерь личного состава ЧВК за время их участия в боях на Востоке Украины. СБУ удалось идентифицировать 15 погибших в Украине российских наемников из ЧВК «Вагнер»:

Ил-76 сбитый в Луганском аэропорту

Террористический акт, в результате которого погибли 49 украинских военнослужащих, произошел 14 июня 2014. Украинский военно-транспортный самолет Ил-76 с 9 членами экипажа и 40 десантниками 26 бригады заходил на посадку в аэропорт Луганска, когда был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). В результате падения самолета все 49 украинских военнослужащих погибли.

СБУ установило непосредственных заказчиков, организаторов и предполагаемых исполнителей случившейся трагедии, которая в те июньские дни потрясла Украину. Заказчиками террористического акта являются экс-командир НВФ, так называемого батальона, «Заря», нынешний глава «ЛНР» Игорь Плотницкий; его заместитель Андрей Патрушев и командир другого луганского НВФ, так называемого батальона, «Витязь» Александр Гуреев.

Непосредственным организатором теракта является исполнительный директор ЧВК «Вагнера», командир российских наемников полковник Дмитрий Уткин. Именно он отдал команду открыть огонь по заходящему на посадку борту. Предположительными и непосредственными исполнителями теракта выступили два сотрудника ЧВК «Вагнер»: Андрею Лебедеву и Андрею Гуралеву – стрелкам ПЗРК.

В распоряжении СБУ имеется записи переговоров между заказчиками, организатора теракта, а также российским командованием.

В частности, из переговоров Игоря Плотницкого с Андреем Патрушевым становится понятным, что они обсуждают сбитый Ил-76. В переговорах явно слышно, что Андрей Патрушев уточняя место положение упавшего самолета обращается к кому то по имени «Дима», возможно это Дмитрий Уткин, отвечающий за организацию и исполнение теракта.

В январе 2017 года трем заказчикам теракта в Луганском аэропорту – Игорю Плотницкому, Андрею Патрушеву и Александру Гурееву – были заочно предъявлены обвинения и дело передано в суд. Ожидается возбуждение уголовного дела и в отношение Дмитрия Уткина, ГПУ должно в понедельник объявить ему подозрение в совершение преступления по статье 258 «Террористический акт» Криминального кодекса Украины.

ЧВК «Вагнера» в Сирии

Расследование деятельности ЧВК «Вагнер» не ограничилось только лишь Украиной. Боевики ЧВК так же участвовали в боевых операциях в Сирии, в частности, оказавшиеся в плену у моджахедов «Исламского государства» («ИГ») Григорий Цуркану и Роман Заболотный – штатные сотрудники ЧВК «Вагнер».

Видео с записью их обращения представители «ИГ» распространили еще 2 октября 2017 года.

Показателен пример того, как в очередной раз «оперативно» российское руководство отказалась от свои граждан, являющихся, как было показано – военнослужащими российской армии.

Позже появилась информация о том, что Романа Заболотного моджахеды казнили.

СБУ удалось установить численность группировки ЧВК «Вагнера» задействованной операциях в Сирии, 1451 боевиков компании идентифицированы. Общая численность группировки, по оценкам СБУ составляет 5000 тысяч личного состава.

Однако тут следует заметить, что опубликованы данные журналистского расследования российского присутствия в Сирии. По данным журналистов Министерство обороны России не имеет прямого отношения к отправке в Сирию ЧВК «Вагнера». Боевиков ЧВК наняла для охраны своих объектов компания петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ООО «Евро Полис», занимающаяся разработкой сирийских нефте-газовых промыслов.

СБУ оценило число потерь, которые понесла ЧВК «Вагнера» в Сирии. Уточненный список уже составил 67 человек.

Остается процитировать Аркадия Бабченко: «Служи сынок! А Родина тебя – бросит! Всегда!»

Олег Шро, специально для “Гуляй Поля”