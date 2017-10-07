Основные достижения сегодняшнего юбиляра, на посту руководителя России. От поднятия с колен до внутриполитической жизни страны.

К юбилею Владимира Путина, Виталий Андриевский директор Института эффективной политики подготовил обзор основных достижений юбиляра. Рассмотрим вместе с автором подробно основные заслуги юбиляра перед Россией, Украиной и миром.

«Путину – 65! Достижения», – написал он своей странице.

Путину – 65! Достижения.1.Поднял Россию с колен. Правда, пока поднимал, рассорился практически со всеми ведущими запа… Опубліковано Виталієм Андриевским 7 жовтня 2017 р.

Далее автор разбирает достижения Владимира Путина разбив их на 8 основных пунктов. В первом пункте Виталий Андриевский говорит о процессе поднятия России с колен, отмечая основные результаты.

«Правда, пока поднимал, рассорился практически со всеми ведущими западными странами, потерял членство в клубе 7 –ми ведущих стран мира, но сумел создать свой международный клуб, в который входят Иран, Северная Кореи, Венесуэла и ряд других стран. На правах младшего «сырьевого партнёра» активно развивает отношения с Китаем», – подчеркивает автор.

Одним из основных достижений юбиляра, по мнению автора выделенных во второй пункт, что тот добился введения экономических и гуманитарных санкций со стороны западных стран, и несмотря на их негативное влияние на экономику и социальную сферу, сумел убедить значительную часть населения, что санкции только на пользу России.

«К достижениям Путина можно также отнести рост миллионеров и миллиардеров в России. За последнее десятилетие долларовых миллионеров в России стало больше на 31%. Ни в одном регионе мира нет такого роста показателя. В России стало больше не только долларовых миллионеров, но и миллиардеров – на 11%. Таких в России насчитывается 83 человека. В их числе и близкий круг друзей Путина,» – пишет в третьем пункте автор обзора о достижениях юбиляра.

В то же время автор отмечает, что есть и некоторые небольшие недостатки. Так, численность граждан России, живущих за чертой бедности, выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек — до 22 миллионов. Их доля составляет 15 процентов населения. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая перед Советом Федерации.

С 1990 г. по 2015 коэффициент Джини (показатель распределения доходов по группам населения) вырос с 0,24 до 0,41, а коэффициент фондов (отношение доходов самых богатых 10% населения к доходам самых бедных 10%) в России с 1992 г. по 2015 г. возрос с 8 до 15,6 (с учетом теневых капиталов он может быть существенно выше). Это уровень США начала 20 века.

По данным исследования факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета (СОЦИС, №8, 2014), в царской России коэффициент фондов равнялся 6. В СССР (как и в сегодняшней Скандинавии) он равнялся 3-4. То есть даже по самым скромным оценкам сегодня в России разрыв между богатыми и бедными больше, чем в дореволюционной Российской империи.

«Аннексировал Крым и дестабилизировал ситуацию на Донбассе. Результатом стала ссора между Россией и Украиной, которая перешла в открытую вражду на длительный период. Но у России появилась тема для политических ток шоу на телевидении, теперь там обсуждаются проблемы Украины, а не России», – указывает Виталий Андриевский на еще одно, четвертое достижение юбиляра.

Пятым достижением Виталий Андриевский заслуги Путина по возрождение в России ностальгии по Российской империи и СССР, по «хорошему менеджеру» И. Сталину.

«Одно из самых больших достижений Путина является создание эффективной и профессиональной пропагандисткой машины, работающей на дестабилизацию США, Европы и стран бывшего СССР, а также развязывание гибридной войны против Украины, Молдовы и других стран», – отмечает автор шестое достижение Владимира Путина.

Среди заслуг Путина, Виталий Андриевский подчеркивает и возрождение активности НАТО на постсоциалистическом пространстве, отмечая это в седьмом пункте своего обзора.

«Уничтожил в России политическую конкуренцию и возродил массовые репрессии», – пишет о последнем достижение юбиляра автор.

На этом перечень достижений юбиляра, по мнению Виталий Андриевский можно считать исчерпанным.

«Хорошо потрудился «раб на галерах». И впереди еще много лет и новые достижения», – говорит в заключении Виталий Андриевский.

Источник – Виталий Андриевский, Facebook.