На Днепропетровщине вандалы осквернили памятник воинам АТО

Вандалы осквернили памятник павшим защитникам Украины от российской агрессии.

Вандалы облили краской памятник погибшим бойцам 93 отдельной ммеханизированной бригады и 20 отдельного мотопехотного батальона, открытие которого было назначено на 7 октября. Произошло это в поселке Черкасское Днепропетровской области, накануне открытия.

«Сегодня открытие памятника погибшим в 93 ОМБр. На памятник собирали деньги военнослужащие и волонтеры. Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали «смерть укропам» и «слава ДНР». Война она везде. Даже в военных городках осталось много в*тников от РККА. Но это показатель. Насколько все правильно делается, что вскрылись те, кто четвертый год сидел в подполье», – написал волонтер ВСУ Роман Доник на странице в Facebook.

Сегодня открытие памятника погибшим в 93 ОМБр. На памятник собирали деньги военнослужащие и волонтеры. Ночью памятник об… Опубліковано Романом Доніком 7 жовтня 2017 р.

Однако судя по снимкам, которые волонтер впоследствии опубликовал с церемонии открытия памятника, монумен отчистили от краски.

«Британцы приехали на открытие памятника», – написал он, выложив фотографии с церемонии открытия.

Британцы приехали на открытие памятника Опубліковано Романом Доніком 7 жовтня 2017 р.

Ранее сообщалось, что вандал разгромивший мемориал памяти Героям Небесной сотни на Майдане был задержан. Он оказался жителем Севастополя, приехавшим в Киев накануне.

“Гуляй Поле”