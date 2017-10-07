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Новости

На Днепропетровщине вандалы осквернили памятник воинам АТО

"Гуляй Поле"
07 октября 2017

Вандалы осквернили памятник павшим защитникам Украины от российской агрессии.

Вандалы облили краской памятник погибшим бойцам 93 отдельной ммеханизированной бригады и 20 отдельного мотопехотного батальона, открытие которого было назначено на 7 октября. Произошло это в поселке Черкасское Днепропетровской области, накануне открытия.

«Сегодня открытие памятника погибшим в 93 ОМБр. На памятник собирали деньги военнослужащие и волонтеры. Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали «смерть укропам» и «слава ДНР». Война она везде. Даже в военных городках осталось много в*тников от РККА. Но это показатель. Насколько все правильно делается, что вскрылись те, кто четвертый год сидел в подполье», – написал волонтер ВСУ Роман Доник на странице в Facebook.

Сегодня открытие памятника погибшим в 93 ОМБр. На памятник собирали деньги военнослужащие и волонтеры. Ночью памятник об…

Опубліковано Романом Доніком 7 жовтня 2017 р.

Однако судя по снимкам, которые волонтер впоследствии опубликовал с церемонии открытия памятника, монумен отчистили от краски.

«Британцы приехали на открытие памятника», – написал он, выложив фотографии с церемонии открытия.

Британцы приехали на открытие памятника

Опубліковано Романом Доніком 7 жовтня 2017 р.

Ранее сообщалось, что вандал разгромивший мемориал памяти Героям Небесной сотни на Майдане был задержан. Он оказался жителем Севастополя, приехавшим в Киев накануне.

Вандал, разбивший памятник Героям Небесной сотни, приехал из Севастополя

“Гуляй Поле”

Tags: АТО, вандалы, осквернение памяти, Памятник, Украина

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