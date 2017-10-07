Президент утвердил концепцию контрразведывательного режима в Украине

В Украине утверждена концепция контрразведывательной деятельности государственных органов, правоохранительных и специальных служб. В течение трех месяцев будет разработан план и механизмы ее реализации.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине. Соответствующий указ подписан сегодня.

«Президент Петр Порошенко подписал Указ №310/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 “О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине”. Соответствующим указом глава государства утвердил концепцию», — говорится в сообщении пресс-служба администрации президента.

Президент поручил в трехмесячный срок утвердить план реализации концепции и обеспечить ее выполнение.

Распоряжение получили Кабмин, СБУ, Главное управление разведки Минобороны, Служба внешней разведки, Управление госохраны, администрация Госслужбы спецсвязи и защиты информации и Нацкомиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим Указом, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

“Гуляй Поле”