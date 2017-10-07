Порошенко подписал закон о мирном урегулирование ситуации в ОРДЛО

Мирное урегулирование ситуации в ОРДЛО будет проходить по президентскому сценарию.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый накануне Верховной Радой закон об условиях мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

«Президент Петр Порошенко подписал Закон № 2167-VIII «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый Верховной Радой 6 октября», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Принятие этого закона породило конфликт в Верховной Раде между сторонниками президентского варианта мирного урегулирования и альтернативы представленной группой народных депутатов фракции «Самапомощь». Несмотря на это в пятницу закон был принят Верховной Радой. Верховная Рада так же поддержала, в первом чтении, еще один президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»

Закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» определяет, что «Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН». Также отмечается, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанной границы является целостной и неприкосновенной.

Порошенко подчеркнул, что, по словам спецпредставителя главы государства в Минской группе Ирины Геращенко, россияне не скрывали своих надежд на провал голосованияв Верховной Раде относительно Закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», потому что «это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций».

Отмечается, что закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом Постановления Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 № 253-VIII «Об одобрении обращений от имени Украины к Совету безопасности Организации Объединенных Наций и Совету Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности».

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, проект четко определяет Российскую Федерацию государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей – оккупированными.

“Гуляй Поле”