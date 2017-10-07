Зачем ЦРУ нанимает русскоязычных?

ЦРУ ищет сотрудника со знанием русского языка. Объявление о вакансии размещено в Twitter управления. Среду других требований к соискателям — высшее образование и интерес к национальной безопасности. Для чего американской разведке потребовались русскоговорящие кадры? И можно ли считать случившееся вербовкой через соцсети?

Неоднозначный твит от ЦРУ сопровождает картинка с эмблемой спецслужбы и надписью на русском языке: «Знаете ли вы, что можете сделать в качестве нашего сотрудника-лингвиста? Раскрыть правду!».

Если заглянуть на официальный сайт организации, то там действительно можно обнаружить несколько вакансий, для которых требуется знание русского языка. Начать карьеру в ЦРУ можно, например, с должности инструктора по иностранному языку. Зарплата солидная — до $160 тыс. в год. Соискателям нужно быть готовыми к проверке на детекторе лжи и к тому, что детально будет изучено их прошлое. Кроме того, HR из ЦРУ советуют начать «упражняться в секретности» уже сейчас и попытаться никому из близких не сообщать о своих планах по трудоустройству.

Объявление о вакансии вполне может оказаться попыткой завербовать шпионов, заявил генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов: «ЦРУ вообще очень широко использует в своей работе публичное обращение к гражданам, в том числе при приеме на работе или вербовке. Естественно, информация о новых сотрудниках потом засекречивается, скрываются их имена и фамилии. Но, тем не менее, это общепринятая практика. Сейчас ЦРУ переносит свой центр тяжести на Россию, поэтому им нужны люди со знанием русского языка. Американцы таким образом декларируют переход к холодной войне. Этим постом они показали, что мы для них становимся объектом №1».

Сообщение ЦРУ вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Некоторые в шутку отмечают, что у Дональда Трампа уже есть работа, кто-то всерьез предполагает, что это объявление напрямую связано с грядущими в России президентскими выборами.

На интересное предложение отреагировал и российский МИД. В ведомстве иронично поблагодарили США за поддержку и продвижение русского языка и предложили своим зарубежным коллегам помочь с поиском кадров.

Человек, которого ищет ЦРУ, может выполнять самые разные обязанности, в том числе, с виду совершенно безвредные, сообщил вице-президент Международной ассоциации ветеранов «Альфа» Алексей Филатов: «Интерес спецслужб к России возрастает. Появляется необходимость в сотрудниках и агентах, которые разговаривают и думают на русском языке, могут заниматься различными процессами, в том числе разведкой и сбором информации, который, кстати, может осуществляться и с помощью периодической печати, соцсетей, то есть общедоступных источников. Но для этого нужны люди, которые знают язык не на примитивном, а на глубоком уровне , —шуток, ментальности, и могут получать информацию и анализировать ее».

Минувшей весной кадровое агентство из Германии искало статистов со знанием русского языка, которые понадобились для участия в учениях НАТО. Пентагон тогда заявлял, что эти операции не являются подготовкой к каким-либо действиям. Тем не менее, тренд на русскоязычных специалистов становится все более очевидным.

Источник – Алексей Соколов, Анастасия Ройзман, “Коммерсант. FM”